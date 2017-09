Bundesliga Dortmund holt sich Tabellenführung und Vereinsrekord

Hamburger SV - Borussia Dortmund 0:3 (0:1)

Der BVB hat nach dem fünften Spieltag der Bundesliga erneut die Tabellenführung übernommen und einen neuen Vereinsrekord aufgestellt: Dortmund blieb auch in Hamburg ohne Gegentor und ist damit seit 450 Minuten unbezwungen. Noch nie blieb der BVB zu Beginn einer Saison so lange ohne Gegentor. Die alte Bestmarke hatte bei 381 Minuten ohne Gegentor gelegen. Dortmund hat nun als einzige Mannschaft 13 Punkte auf dem Konto, Bayern München liegt mit einem Punkt Rückstand auf Platz zwei.

Shinji Kagawa brachte den BVB in der ersten Hälfte in Führung (24. Minute). Pierre-Emerick Aubameyang (63.) nach einem sauber ausgespielten Konter und Christian Pulisic (79.) sorgten in der zweiten Hälfte für die Entscheidung. Für die Hamburger ist es hingegen die dritte Niederlage in Folge. Nach dem guten Saisonstart mit zwei Siegen und der vorübergehenden Tabellenführung rutscht der HSV wieder ins Mittelmaß ab.

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2:1 (2:0)

Im 100. Pflichtspiel unter Trainer Pal Dardai hat Hertha gegen Leverkusen gewonnen. Mathew Leckie brachte die Berliner mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung (16.). Sturmpartner Salomon Kalou legte acht Minuten später den zweiten Treffer nach (24.) - Gästekeeper Bernd Leno sah dabei nicht gut aus. Julian Brandt gelang kurz vor Schluss nur noch der Anschlusstreffer (84.). Leverkusen verpasste nach dem 4:0-Erfolg gegen Freiburg den zweiten Saisonsieg. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich steckt mit nur vier Punkten nach fünf Spielen weiter im unteren Tabellendrittel fest. Hertha verbesserte sich auf Platz acht.

SC Freiburg - Hannover 96 1:1 (0:0)

Der SC Freiburg wartet auch nach dem fünften Spieltag weiter auf den ersten Saisonsieg. Dabei war der SC über weite Teile der Begegnung die spielbestimmende Mannschaft. 96-Keeper Philipp Tschauner verhinderte in der ersten Hälfte mit einer Parade gegen Mike Frantz einen Rückstand (32.). Nach der Pause scheiterten die Freiburger dann an sich selbst: Florian Niederlechner schoss einen Foulelfmeter neben das Tor (64.). Martin Harnik bestrafte die Fahrlässigkeit und erzielte die überraschende Gästeführung (66.), ehe Joker Nils Petersen in der Schlussphase noch den Ausgleich gelang (83.).

Mainz 05 - Hoffenheim 2:3 (2:2)

Mainz und Hoffenheim haben sich erneut einen offensiven Schlagabtausch geliefert. Das letzte Aufeinandertreffen in Mainz endete 4:4 - in diesem Jahr sah es eine Hälfte lang nach einem ähnlichen Ergebnis aus: Die Mainzer waren in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und gingen gegen passive Gäste verdient in Führung. Danny Latza (6.) und Yoshinori Muto (23.) trafen für Mainz, ehe Hoffenheim durch Nadiem Amiri (23.) und Sandro Wagner (45+1.) noch vor der Pause ausgleichen konnte. Nach einer schwächeren zweiten Hälfte drehte Mark Uth in der Nachspielzeit noch die Partie (90+2.).