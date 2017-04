Bundesliga Fehlerhafter BVB besiegt Gladbach spät

In einem abwechslungsreichen Spiel hat Borussia Dortmund am 30. Bundesligaspieltag 3:2 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach gewonnen. Ein verwandelter Foulelfmeter von Marco Reus (10. Minute) brachte den BVB früh in Führung, Lars Stindl nutzte einen Fehler der Gäste zum zwischenzeitlichen Ausgleich (43.). In der zweiten Hälfte sorgten ein Eigentor von Marcel Schmelzer (48.), der 27. Saisontreffer von Pierre-Emerick Aubameyang (59.) und ein spätes Tor von Raphaël Guerreiro für den Endstand. Damit überholt Dortmund Hoffenheim wieder und steht in der Tabelle auf Platz drei. Gladbach bleibt als Zehnter im Mittelfeld der Bundesliga.

Das Aus in der Champions League gegen Monaco schien die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel genauso wenig negativ zu beeinflussen wie der Bombenanschlag auf ihren Mannschaftsbus vor elf Tagen. Dortmund begann extrem offensiv und schnürte die Gastgeber vom Anpfiff weg in der eigenen Hälfte ein. Gladbach hatte große Probleme das Pressing der BVB-Angreifer zu umspielen und das eigene Spiel aufzubauen. Die Taktik der Schwarz-Gelben ging auf: Bereits in der zehnten Minute verwandelte Reus einen Elfmeter zum 1:0. Zuvor hatte der zukünftige Dortmunder Mahmoud Dahoud Christian Pulisic an der Strafraumgrenze gefoult. Ob das Vergehen tatsächlich auf der Linie stattfand (und die Entscheidung dementsprechend korrekt war), konnten selbst die Fernsehbilder nicht eindeutig klären.

Unkonzentriertheiten des BVB laden Gladbach ein

Dortmunds sprintstarke Offensive stellte Gladbachs Abwehr in der Folge weiter vor Schwierigkeiten. Nachdem Torhüter Yann Sommer eine Großchance gegen Ousmane Dembélé vereiteln konnte (12.), rückte abermals Schiedsrichter Wolfgang Stark in den Mittelpunkt. Als Tobias Strobl im eigenen Sechzehnmeterraum mit gestrecktem Bein gegen Nuri Sahin zu Werke ging, blieb ein möglicher zweiter Elfmeter-Pfiff jedoch aus (17.). Eine gute Möglichkeit zum Dortmunder 2:0 konnte Strobl wenig später allerdings vereiteln, indem er einen Schuss von Nationalstürmer Reus im letzten Augenblick blockte (27.).

Zwar sicherten sich die Hausherren anschließend mehr Spielanteile, doch erstmals gefährlich wurden sie erst kurz vor der Halbzeit. Der eingewechselte Mikel Merino spielte den Ball unbedrängt in die Beine von André Hahn. Der passte zu Stindl und der Fohlen-Kapitän schoss problemlos zum schmeichelhaften Halbzeitstand ein (43.).

3 – Zum ersten Mal seit seinem Wechsel zur @borussia im Sommer 2015 trifft @stindl28 in 3 BL-Spielen in Folge. Lauf. #BMGBVB pic.twitter.com/OpKrKDPocx — OptaFranz (@OptaFranz) 22. April 2017

Nach dem Seitenwechsel profitierte Gladbach erneut von einer Dortmunder Unzulänglichkeit: Oscar Wendt brachte im zweiten Anlauf eine Hereingabe flach in den Strafraum, wo Schmelzer den Ball unglücklich ins eigene Tor stolperte (48.). Tuchel reagierte und brachte Pierre-Emerick Aubameyang. Nur 108 Sekunden brauchte der Gabuner, um nach tollem Zuspiel von Ousmane Dembélé Sommer zu umkurven und das 2:2 zu erzielen (59.). Flügelstürmer Dembélé setzte kurz darauf Pulisic in Szene. Doch den Schuss des 18-jährigen US-Amerikaners, der sein 50. Pflichtspiel für Dortmund bestritt, konnte Sommer klären.

In der letzten halben Stunde entwickelte sich ein offenes Spiel. Die beste Möglichkeit auf den achten Heimsieg in der laufenden Spielzeit für Gladbach vergab Patrick Herrmann, der allein auf den BVB-Kasten zulaufend Roman Bürki nicht überwinden konnte (77.). Auf der Gegenseite traf Guerreiro zunächst nur den Außenpfosten (84.), wenig später verlängerte der Portugiese eine Freistoßflanke von Gonzalo Castro zum späten Siegtreffer ins Tor (87.).

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 2:3 (1:1)

1:0 Reus (10., Foulelfmeter)

1:1 Stindl (43.)

2:1 Schmelzer (48., Eigentor)

2:2 Aubameyang (59.)

2:3 Guerreiro (87.)

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi (81., Korb), Christensen, Vestergaard, Wendt - Strobl, Dahoud (64., Bénes) - Traoré (71., Hermann), Stindl, Hofmann - Hahn.

Dortmund: Bürki - Durm, Ginter, Sven Bender, Schmelzer - Sahin (22. Merino), Castro - Dembélé, Guerreiro, Pulisic - Reus (58., Aubameyang).

Schiedsrichter: Wolfgang Stark

Gelbe Karten: Dahoud, Elvedi - Merino, Bürki

Zuschauer: 54.014 (ausverkauft)