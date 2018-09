Drei Thesen zur Bundesliga Dortmund hätte auch mit Paco Alcácer nicht gewonnen

1. Paco Alcácer wird diesen BVB nicht voranbringen



Er soll der Heilsbringer für das Dortmunder Offensivspiel sein, der Neuner zwischen all den Außenbahnspielern, der im Zentrum die Tore machen soll. Ohne Frage, mit Paco Alcácer wird das Spiel des BVB facettenreicher. Aber Probleme, die das torlose Unentschieden in Hannover offenbarte, kann auch der Spanier nicht lösen. Das liegt weniger an seiner fußballerischen Klasse als vielmehr an seiner Körpergröße. Das Spiel bei 96 zeigte, wie die Mannschaft von Lucien Favre reagiert, wenn sie früh angelaufen und bei eigenem Abstoß zugestellt wird. Sie schlägt lange Bälle.

Das ist sicher nicht Favres bevorzugter Spielaufbau, kann aber durchaus ein probates Mittel sein, wie der Gegner zeigte: Hannovers Niclas Füllkrug gewann viele Kopfballduelle und machte Bälle fest. 17 Luftzweikämpfe bestritt der Hannoveraner. Siebzehn. Er gewann davon acht, eine beachtliche Quote für einen Angreifer. Zum Vergleich: Dortmunds gesamte Offensivreihe ging in fünf Luftduelle und gewann davon nur zwei. Dennoch versuchte es Dortmund mit hohen Bällen, weil Hannover so gut zustellte. Das Ergebnis war schwach: Roman Bürki spielte 15 Bälle in die gegnerische Hälfte, nur drei kamen an. Für lange Bälle braucht man große Spieler, größere als Alcácer mit seinen 1,75 Meter.

2. André Breitenreiter hat Lucien Favre ausgecoacht

Nach dem spektakulären 4:1-Sieg gegen RB Leipzig wurde der neue BVB-Trainer Favre für seine taktisches Geschick gelobt. Mit Axel Witsel, Mahmoud Dahoud und Thomas Delaney bot er drei ähnliche Spielertypen auf, die die Dortmunder Mittelfeldzentrale kompakt hielten und sich gleichzeitig als Box-to-Box-Spieler im Wechsel in die Offensive einschalteten. Gegen RB ging der Plan auf, trotz schnellen Rückstands gewann die Borussia souverän und stürmte an die Tabellenspitze.

Shutterstock Lucien Favre

Das Problem: Was gegen die aggressiven Leipziger gut funktioniert hat, war von den defensiv clever und kompakt agierenden Hannoveranern leicht zu entschlüsseln. 96-Trainer André Breitenreiter stellte sein Team perfekt ein. Hannover unterband das Dortmunder Kurzpassspiel im Aufbau und schaltete defensiv schnell um, zog sich im richtigen Moment zurück und ließ die Borussia nicht kombinieren. Das offenbarte eine Schwäche im neuen BVB-System: So stark Witsel, Dahoud und Delaney gegen den Ball und im offensiven Umschaltspiel sind, so groß sind ihre Probleme, gegen tiefer stehende Gegner Chancen zu kreieren.

3. Ein Pünktchen dank Anton

Ein Spieler ragte aus Hannovers starkem Defensivkonstrukt heraus und wurde zum Garanten für den verdienten Punktgewinn: Waldemar Anton. Der 22-jährige Innenverteidiger hatte die meisten Ballaktionen - wie es sich für einen Hannoveraner Kapitän gehört, waren es 96. Dazu spielte er die meisten Pässe aller Spieler auf dem Feld und hatte dabei die beste Passquote. Der Kapitän leistete sich kaum einen Fehler.

Genau das könnte zum Problem für Hannover werden. Das 96-Eigengewächs könnte schnell zu einem der prägenden Verteidiger der Bundesliga reifen und damit auch für andere, zahlungskräftigere Vereine interessant werden. Breitenreiter wird die Leistung seines Kapitäns daher wohl auch mit leichten Bauchschmerzen sehen. Denn in der Abwehrzentrale hat so mancher europäischer Topklub noch Bedarf. Bedarf nach einem wie Anton.