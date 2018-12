1. Die Liga langweilt uns schon wieder

Nach sechs Münchener Meistertiteln in Folge war die Freude bei vielen Fußballfans groß, als der FC Bayern zu Saisonbeginn strauchelte: Endlich ist wieder was los in der Bundesliga! Dabei unterscheidet sich diese Saison kaum von den vergangenen sechs. An der Spitze dreht ein Team einsam seine Runden, das taktisch, individuell und von der Kadertiefe dem Rest der Liga weit überlegen ist. Nur heißt es diesmal nicht Bayern München, sondern Borussia Dortmund.

Die Parallelen sind unverkennbar. Der BVB marschiert durch die Liga, ohne an die eigene Schmerzgrenze gehen zu müssen. Gegen Schalkegenügte es den Dortmundern, nach dem Ausgleich kurz einmal die Zügel anzuziehen, und schon gewannen sie die Partie. Selbst wenn spielerisch mal wenig zusammenläuft, können die Offensivstars jede Abwehr schwindlig dribbeln. Nur dass sie nicht Arjen Robbenund Franck Ribéryheißen, sondern Jadon Sancho und Marco Reus.

Wenig spricht dafür, dass Dortmund einbricht. Und auch die Bayern-Krise scheint zunächst überwunden. Bundesliga, du langweilst uns schon wieder!

2. Mit Streichs Freiburgern ist immer zu rechnen

Der SC Freiburg mausert sich zum Favoritenschreck. Das verdiente 3:0 des vor dem Spieltag Tabellen-13. gegen den bisherigen Tabellendritten RB Leipzig war der vierte Erfolg gegen ein Team aus den Top Fünf der Liga in dieser Saison. Los ging es mit dem 3:1 in Wolfsburg, Dritter vor dem vierten Spieltag. Es folgten ein 3:1 gegen Mönchengladbach (Zweiter vor dem neunten Spieltag) und das 1:1 beim FC Bayern (Zweiter vor dem zehnten Spieltag). Dabei folgen die Spieler den Anweisungen von Trainer Christian Streich aufs Wort, setzen Matchpläne genau um.

Gegen Leipzigs Abwehr, mit zuvor 10 Gegentoren in 13 Partien die beste der Liga, traf der SC dreifach - und das bei einer Ballanteil-Quote von nur gut 40 Prozent. Streichs Team verteidigte konzentriert und fair, spielte entschlossen nach vorne, brachte neun von zwölf Abschlüssen aufs Tor (Leipzig: vier von 15) und lief gut sechs Kilometer mehr als der Gegner.

3. Mehr über den Schiedsrichter meckern, weniger über den Videorichter

Nach Eintracht Frankfurts 0:1-Niederlagebei Hertha BSCentlud sich der Frust der Anhänger an Videoassistentin Bibiana Steinhaus. Nach einem Foul an Luka Jovic hätte sie eingreifen und Schiedsrichter Daniel Schlager zu einem Elfmeter-Pfiff auffordern müssen, so der Tenor der Frankfurter von Sportvorstand Fredi Bobic bis zu Trainer Adi Hütter.

Es ist leicht, gegen den Videoassistenten zu wettern. Eine einzelne Entscheidung, zumal zehnfach in Super-Zeitlupe wiederholt, lässt sich leichter kritisieren als die grundsätzliche Linie eines Schiedsrichters. Wenn diese nicht stimmig ist, schadet das einem Fußball-Spiel stärker als jede vermeintliche Fehlentscheidung des Videoassistenten.

Schlager pfiff äußerst kleinlich, entschied insgesamt 32-mal auf Foulspiel. Zweikämpfe wie jenen gegen Jovic hatte er zuvor mehrfach abgepfiffen. Der Schiedsrichter hätte selbst auf Elfmeter entscheiden müssen, ohne Hilfe der Videoassistentin. Die Linie des Schiedsrichters ist für die Videoschiedsrichter nicht bindend. Nach den geltenden Regeln war ihr Nichteingriff begründbar, denn klar falsch war diese Szene nicht bewertet worden. Es mag altmodisch sein, doch: Wenn schon gemeckert werden muss, dann wieder öfter über den Schiedsrichter und nicht immer nur über den Videorichter.