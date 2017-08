Dortmunds Sieg in Wolfsburg Tabellenführer. Ohne Dembélé

Der Mann des Tages war kein Sieger, kein Torschütze, kein Anwesender. Nach dem souveränen 3:0 (2:0)-Erfolg von Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg wussten alle Hauptdarsteller des BVB, worum es im Nachgang gehen sollte.

Der Klub ist zum Start der Bundesligasaison zwar an die Spitze der Tabelle gestürmt. Aber für mehr Diskussionsstoff sorgt mit Ousmane Dembélé ein Profi, der derzeit nicht für Dortmund auf dem Platz sein will beziehungsweise darf. "Ich kann ihn verstehen. Aber was er macht, ist nicht richtig", sagte Dortmunds Mittelfeldspieler Nuri Sahin über seinen suspendierten Teamkollegen. Dembélé will zum FC Barcelona wechseln. Er muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass Dortmund ohne ihn zumindest gegen schnöde Gegner gut zurechtkommt.

Die Stimmung im Lager des Siegers war gelöst. Den Gastgeber hatten sie vorgeführt, das Spiel dominiert: Wer wollte nach diesem Auswärtssieg noch behaupten, dass der drohende Wechsel von Dembélé für sportliche Probleme sorgen wird? Spieler und Entscheider des Vereins präsentierten sich in Wolfsburg sehr entspannt.

Bongarts/Getty Images Dembélé (Archivfoto)

Selbst BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke war nicht anzumerken, dass ihn die vielen Debatten um einen wechselwilligen Spieler nerven. "Unsere Freunde in Katalonien", nannte er die Gegenseite vom FC Barcelona: "Entweder sie wollen ihn oder sie sollen es lassen", sagte Watzke. Bei ihm klang auch ein wenig Genugtuung darüber durch, dass Dortmund in Wolfsburg leichtes Spiel hatte. Ob daraus zu schließen ist, dass man auf Dembélé verzichten kann oder dass der VfL für einen Gratmesser zu schwach agiert, darüber lässt sich streiten.

Der Unterschied zwischen Dortmund und Wolfsburg war vor 30.000 Zuschauern enorm. Christian Pulisic (22. Minute), Marc Bartra (27.) und Pierre-Emerick Aubameyang (60.) schossen die Borussia zum Sieg und wurden auf dem Weg zu ihren Treffern kaum gestört. Vor allem Bartra dürfte sich in der Anbahnung des Tor des Tages gewundert haben, warum ihn die Wolfsburger Paul Verhaegh und Jakub Blaszczykowski einfach so gewähren ließen. "Wir hatten nichts entgegenzusetzen und keine Chance", sagte VfL-Profi Daniel Didavi, der so gut wie gar nicht in Erscheinung getreten war. Auf der Gegenseite gab Mario Götze nach seiner langen Spielpause ein Comeback, das aufhorchen ließ. "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent", sagte Götze. Er klang mit sich und seiner Leistung aber recht zufrieden.

Das Sehenswerte auf dem Platz und das Diskutable um Dembélé bekamen während der Begegnung eine kuriose Konkurrenz. Der harte Kern der Fans hatte sich vorgenommen, deftigen Protest anzumelden und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) anzufeinden. "Scheiß DFB" sang ein lautstarker Teil der Wolfsburger und Dortmunder Fans im Wechsel. Während der zweiten Hälfte verschwanden zwar Transparente mit der Aufschrift "Fick Dich DFB!" von den Tribünen. Aber die Stimmung gegenüber dem Organisator des deutschen Fußballs blieb feindselig. Spieler und Offizielle hielten sich dazu erwartungsgemäß bedeckt. Wolfsburgs Sportdirektor Olaf Rebbe wollte sich zu dem Thema nicht äußern. Auch VfL-Stürmer Mario Gomez, in der Regel sehr meinungsfreudig und klar in seinen Worten, mochte die Anfeindungen gegenüber dem DFB nicht kommentieren. "Das geht uns Spieler nichts an", sagte der Nationalstürmer.

Wie viel Kommerzialisierung kann der deutsche Profifußball vertragen? Und wie sollte der BVB mit Dembélé umgehen, dessen Abgang wohl weit über 100 Millionen Euro Ablöse einbringen würde? Beide Fragestellungen überlagerten im Stadion eine nahezu tadellose Vorstellung des Siegers. BVB-Boss Watzke wiederholte in ruhigem Tonfall, dass er gewillt sei, einem Wechsel von Dembélé eine Absage zu erteilen. Er spricht von einem "dicken, fetten Stoppschild", das Borussia Dortmund seinem derzeit suspendierten Spieler entgegenstellen wolle. Den drohenden Wechsel nach Barcelona zu untersagen, wäre aus Sicht des Vereins ein Zeichen von Stärke.

Der souveräne Sieg unter dem neuen BVB-Trainer Peter Bosz war ein dezenter Hinweis darauf, dass es in dieser Saison auch ohne Dembélé gehen könnte.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:3 (0:2)



Tore: 0:1 Pulisic (22.), 0:2 Bartra (27.), 0:3 Aubameyang (60.)

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Knoche, Uduokhai, Gerhardt - Bazoer (59. Guilavogui), Camacho - Blaszczykowski (43. Dimata), Didavi (69. Arnold), Hinds - Gomez.

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou (78. Passlack) - Sahin - Castro, Götze (61. Dahoud) - Pulisic (86. Kagawa), Aubameyang, Philipp.

Zuschauer: 30.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen)

Gelbe Karten: -