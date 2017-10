Bundesliga am Samstag Dortmund nur mit Remis, Debakel für Gladbach

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:2 (0:1)

Beim BVB fielen insgesamt sechs Abwehrspieler aus, deshalb baute Trainer Peter Bosz auf eine Not-Viererkette mit Rückkehrer Neven Subotic und Mittelfeldspieler Julian Weigl als Innen- sowie Marc Bartra als Rechtsverteidiger. Der Spanier bereitete den Führungstreffer von Nuri Sahin (19. Minute) mit einem missglückten Schuss vor, Sahin traf aus kurzer Distanz. Die Dortmunder agierten insgesamt etwas defensiver als zuletzt in der Bundesliga und hatten Glück, dass die Eintracht einige gute Kontergelegenheiten nicht sauber ausspielte.

In der zweiten Halbzeit hätte Pierre-Emerick Aubameyang bei zwei vergebenen Großchancen (51./53.) früh für die Vorentscheidung sorgen können. Das 0:2 besorgte Maximilian Philipp nach schöner Einzelleistung (57.), die Entscheidung war das aber nicht. Denn die Eintracht fand durch einen verwandelten Elfmeter - Torwart Roman Bürki hatte Ante Rebic umgerannt - von Sebastien Haller (64.) zurück ins Spiel. Kurz darauf markierte Marius Wolf den Ausgleich (68.). Dortmund kämpfte, um die Negativserie zu beenden, doch trotz bester Torchancen blieb es beim Remis. Der BVB bleibt Tabellenführer, könnte am Abend aber vom Bayern München mit einem 5:0-Sieg beim Hamburger SV überholt werden.

RB Leipzig - VfB Stuttgart 1:0 (1:0)

Nach den imposanten 3:2-Siegen gegen Dortmund und Porto veränderte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl seine Mannschaft auf fünf Positionen. Eigentlich sollte auch Marcel Sabitzer geschont werden, der Österreicher rückte dann aber kurzfristig für den angeschlagenen Bruma in die Startelf. Und Sabitzer war es dann auch, der mit einem Schlenzer die Halbzeitführung besorgte (23.). Im zweiten Durchgang war Leipzig der Kräfteverschleiß anzumerken, der VfB hatte gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Am Ende brachte RB den knappen Sieg über die Zeit und rückt bis auf einen Zähler an Borussia Dortmund heran.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1:5 (1:0)

Die Gladbacher hätten mit einem Sieg den im Freitagsspiel siegreichen FC Schalke vom vierten Tabellenplatz verdrängen können. Das frühe Tor von Fabian Johnson (7.) war Ausdruck einer druckvollen Anfangsphase, die Borussia hätte höher führen können. Leverkusen kämpfte sich aber schon nach einer halben Stunde in die Partie - und drehte das Spiel nach der Pause innerhalb weniger Minuten. Sven Bender traf nach einem Eckball (48.), Leon Bailey mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze (59.) und der eingewechselte Julian Brandt nach einem Konter (61.). Kevin Volland (69.) und Joel Pohjanpalo (81.) setzten noch zwei drauf (69.). Nach diesem Kantersieg rückt Bayer in der Tabelle bis auf zwei Punkte an Gladbach heran.

FC Augsburg - Hannover 96 1:2 (1:0)

Hannover 96 hat nach vier sieglosen Spielen wieder gewonnen. In Augsburg waren die 96er allerdings über weite Strecken das schlechtere Team, in der ersten Halbzeit hätte Augsburg höher führen müssen. Das einzige Tor fiel durch eine abgefälschte Bogenlampe von Michael Gregoritsch (33.). Nach der Pause blieb es beim druckvollen Spiel der Augsburger, Hannover machte aber den glücklichen Ausgleich. Der eingewechselte Niclas Füllkrug traf nach einer Flanke von Julian Korb (77.). In der Schlussphase war es dann erneut Füllkrug, der einen Konter vollendete (89.).