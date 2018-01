Dortmunds Remis gegen Wolfsburg Die Geduld ist aufgebraucht

Dritter Trainer, dritte Suspendierung: Pierre-Emerick Aubameyang wurde vor dem Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg erneut aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen. Der Gabuner soll laut Peter Stöger einer Mannschaftssitzung ferngeblieben sein. Die Ausrede, Aubameyang habe die geplante Besprechung vergessen, wollte der Coach nicht gelten lassen. Immerhin gab Stöger zu verstehen, dass er nicht nachtragend sei. In den Jahren zuvor war "Auba" auch schon von den Trainern Peter Bosz und Thomas Tuchel aus dem Kader gestrichen worden. Wie lange geht das noch gut?

Ergebnis: Nicht mehr lange, wenn der BVB seine Spiele nicht gewinnen sollte. Gegen Wolfsburg kam Dortmund nicht über ein 0:0 hinaus. Damit verpasste der Pokalsieger den Sprung auf Rang zwei. Hier geht es zum Spielbericht.

Chance(n) des Spiels: Des einen Leid ist des anderen Freud. Alexander Isak, dessen Qualitäten nicht selten mit denen von Landsmann Zlatan Ibrahimovic verglichen werden, durfte stattdessen erstmals seit seinem Wechsel zum BVB von Beginn an in der Bundesliga stürmen. Auch der 17-jährige Jadon Sancho stand in der Startaufstellung und vertrat den erkrankten Christian Pulisic. Doch Aubameyang sollten die beiden Talente nicht ersetzen können.

Erste Hälfte: Dennoch war Dortmund auch ohne 13-Tore-Mann Aubameyang in der Anfangsphase das etwas bessere Team. Doch viele Hereingaben von Lukasz Piszczek, der nach dreimonatiger Verletzungspause auf der rechten Seite sein Comeback feierte, verfehlten ihr Ziel. Die beste Möglichkeit vergab Isak, als er nach einem Zuspiel von Mario Götze nur das Lattenkreuz traf (42.), zuvor war Wolfsburgs Daniel Didavi am stark parierenden Roman Bürki gescheitert (37.). Das Chancenverhältnis betrug somit zur Pause 1:1.

Stöger'scher Fußball: Das Ballbesitzverhältnis hingegen fiel zur Pause völlig überraschend zugunsten der Gäste aus (52:48). Während der BVB die Konkurrenz unter Thomas Tuchel noch müde gespielt hatte, überlässt man heute auch gerne mal dem Gegner das Spiel. Das verwundert umso mehr, wenn man bedenkt, dass die Borussia ihre letzten fünf Partien gegen Wolfsburg mit einer Torbilanz von 18:3 gewonnen hatte.

Zweite Hälfte: Begann mit zwei Großchancen der Dortmunder. Zunächst kombinierte sich der BVB über Sancho und Götze in Richtung des gegnerischen Strafraums, dort vergab Andrij Jarmolenko freistehend (48.), kurz darauf setzte Sancho den Ball aus spitzem Winkel an den linken Pfosten (52.). Auch Wolfsburg sollte nochmal gefährlich werden: Unter anderem lenkte Roman Bürki einen gefühlvollen Schuss von William mit den Fingerspitzen über das Tor (77.).

Bundesliga-Jubiläum: Renato Steffen kam in der Winterpause vom FC Basel nach Wolfsburg, um das Mittelfeld der Werkself zu verstärken. Gleich im ersten Spiel im VfL-Trikot schrieb der Schweizer Geschichte: Steffen ist der 6000. Spieler, der in der Bundesliga zum Einsatz kam. Kaum auf dem Platz, bot sich dem Neuling gleich eine Riesenchance: Sein Flugkopfball aus kurzer Distanz ging jedoch am Tor vorbei (66.).

Remis-Könige: Nur der abgeschlagene Tabellenletzte aus Köln gewann in der laufenden Saison weniger Spiele als Wolfsburg. Und dennoch liegt der Meister von 2009 noch fünf Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz - das liegt vor allem an den vielen Unentschieden. Insgesamt teilte das Team von Trainer Martin Schmidt schon elfmal die Punkte.

Spieler des Spiels: In der Hinrunde musste Roman Bürki wegen einiger Torwartfehler Kritik einstecken. Gegen Wolfsburg deutete er an, warum Dortmund ihn vor zweieinhalb Jahren aus Freiburg geholt hatte. Mit starken Paraden in beiden Halbzeiten sicherte der 27-Jährige seinem Team immerhin einen Punkt.

DPA Michael Zorc

Klartext im Fall "Auba": Während sich die Spieler zur Suspendierung Aubameyangs diplomatisch äußerten und die Qualitäten des Stürmers in den Vordergrund stellten, wählte Sportdirektor Michael Zorc klare Worte. "Wir stehen voll hinter der Entscheidung. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Was momentan abgeht, ist nicht zu tolerieren", sagte der 55-Jährige im Anschluss an das Spiel beim TV-Sender Sky. Einen Transfer im Winter schloss Zorc nicht aus. Es scheint, als sei die Geduld endgültig aufgebraucht.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 0:0

BVB: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Kagawa, Weigl, Götze (56. Dahoud) - Yarmolenko (78. Sahin), Isak (68. Schürrle), Sancho

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Tisserand, Uduokhai, William - Guilavogui, Arnold - Brekalo, Didavi (64. Steffen), Malli - Origi

Schiedsrichter: Stieler

Gelbe Karten: Dahoud - Guilavogui

Zuschauer: 80.600