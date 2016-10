Revierderby Schalke punktet in Dortmund

Borussia Dortmund hat auch sein viertes Bundesligaspiel in Folge nicht gewonnen. Gegen den Erzrivalen aus Schalke kam der BVB nicht über ein torloses Remis hinaus. Dortmund steigerte sich erst in der zweiten Hälfte, bis zur Pause hatte das Team keinen Torschuss abgegeben. In der Tabelle hat der BVB als Fünfter 15 Punkte und damit acht Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Schalke ist Zwölfter (acht Punkte).

Beide Teams gingen mit dem Erreichen des Pokal-Achtelfinals unter der Woche, aber auch mit Verletzungssorgen in das 89. Revierderby der Bundesliga. Bei Schalke fiel kurzfristig Torjäger Klaas-Jan Huntelaar wegen einer Außenbandverletzung aus. BVB-Trainer Thomas Tuchel fehlten weiter zahlreiche namhafte Profis, immerhin konnte sein zuletzt angeschlagener Top-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang von Beginn an spielen.

Schalke, mit fünf Neuen gegenüber dem Pokalspiel in der Startelf, begann mit Tempo. Bereits nach drei Minuten hatte Max Meyer nach einer feinen Kombination die erste Schussmöglichkeit, doch sein Versuch im Strafraum wurde geblockt. Danach bot die Partie kaum Torszenen, dafür hohe Intensität: Mit Shinji Kagawa (7. Minute) und Julian Weigl (11.) sahen zwei Dortmunder bereits früh die Gelbe Karte, auch S04 ging hart in die Zweikämpfe und kassierte insgesamt vier Verwarnungen.

Mit klugen Pässen machte Schalke den etwas besseren Eindruck. Besonders Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb deutete mit seinem Spielverständnis mehrfach an, ein wertvoller Ideen- und Taktgeber zu sein. Aber auch wenn vor allem die linke Abwehrseite des BVB-Profis Felix Passlack häufig unter Druck geriert, Schlussmann Roman Bürki musste kaum eingreifen.

Harmloser BVB: keinen Torschuss bis zur Pause

Dortmunds Offensive um Aubameyang enttäuschte dagegen komplett. Ein zaghafter Konterversuch über Verteidiger Sokratis war die gefährlichste Dortmunder Aktion der ersten Hälfte.

Nach der Pause hatte Sead Kolasinac eine gute Möglichkeit zum 1:0. Seinen Schuss aus spitzem Winkel wehrte Bürki ab (49.). Sekunden zuvor war es noch auf der anderen Seite hektisch geworden, als S04-Verteidiger Benedikt Höwedes den Ball aus kurzer Distanz an die Hand bekommen hatte. Einen Elfmeter gab es nicht.

Die Partie hatte jetzt mehr Schwung - und der BVB seine erste Großchance. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam Ousmane Dembélé an den Ball, sein Abschluss aus wenigen Metern prallte an die Latte (53.). In der Folge ließ sich Königsblau weit in die eigene Hälfte drängen und hatte Glück, als Mario Götze nach einem sehenswerten Dribbling an Torwart Ralf Fährmann scheiterte (73.). Eine weitere gute Möglichkeit hatte Aubameyang mit einem Distanzschuss (80.) - für den Sieg reichte es nicht mehr.

Borussia Dortmund - FC Schalke 0:0

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Passlack (71. Guerreiro) - Weigl - Pulisic, Kagawa (79. Schürrle), Götze, Dembélé (87. Rode) - Aubameyang.

Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Geis - Schöpf, Goretzka, Bentaleb (90. Stambouli), Kolasinac - Di Santo (63. Choupo-Moting), Meyer (75. Konopljanka).

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Zuschauer: 81.179 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Kagawa, Weigl, Dembélé (3), Sokratis (2) - Nastasic, Bentaleb (2), Kolasinac (2), Goretzka