Borussia Dortmund ist Herbstmeister der Bundesliga. Zwei Spieltage vor dem Ende der Hinserie steht fest, dass der BVB auf dem ersten Tabellenplatz in die am 24. Dezember beginnende Winterpause gehen wird. Nach dem 2:1 (2:1)-Sieg gegen Werder Bremen haben die Dortmunder neun Punkte Vorsprung auf die Verfolger Borussia Mönchengladbach und Bayern München. Die Tore gegen Bremen erzielten Paco Alcácer (19. Minute) und Marco Reus (27.). Max Kruse traf für Werder (35.).

Nachdem der Tabellenzweite Gladbach am Nachmittag in Hoffenheim Unentschieden gespielt hatte, wusste der BVB, dass schon ein Unentschieden gegen Bremen zur ersten Herbstmeisterschaft seit 2011 reichen würde.

Dennoch spielte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre von Beginn an so, als ginge es um alles. Nach einer Bremer Ecke konterten sechs Dortmunder blitzschnell, Alcácer lupfte den Ball über Keeper Jiri Pavlenka hinweg - aber Davy Klaassen rettete artistisch auf der Torlinie. Dabei verletzte sich der Niederländer aber und musste wenig später ausgewechselt werden.

Klaassen verletzt raus - eine Minute später fiel das 1:0

Kaum war Klaassen vom Platz gegangen, ging der BVB in Führung. Nach einem Freistoß von Raphaël Guerreiro köpfte Alcácer den Ball platziert in die rechte Torecke. Es war das zwölfte Pflichtspieltor des Spaniers in dieser Saison. Acht Minuten später erhöhte Reus nach einem Doppelpass mit Jadon Sancho auf 2:0.

Die Dortmunder Überlegenheit war drückend, das 3:0 schien noch vor der Pause möglich. Aber stattdessen traf auf einmal Kruse für die Gäste. Nach einer Ablage von Ludwig Augustinsson setzte der Stürmer einen Dropkick mit links aus 20 Metern in den linken Winkel.

Nach der Pause hatte Kruse sogar die Chance, zum 2:2 auszugleichen. Aber BVB-Keeper Roman Bürki konnte den Abschluss gerade noch zur Ecke abwehren. Danach kam von Werder aber nicht mehr viel Gefährliches. Auf Dortmunder Seite scheiterte Sancho freistehend vor Pavlenka. So blieb es beim 2:1 für den Tabellenführer. Der Herbstmeister tritt am Dienstag bei Fortuna Düsseldorf an. Werder Bremen spielt am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (2:1)

1:0 Alcácer (19.)

2:0 Reus (27.)

2:1 Kruse (35.)

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho (90. Philipp), Reus, Guerreiro (89. Pulisic) - Alcácer (81. Götze)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebres Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson - Eggestein (83. Sargent), Sahin, Klaassen (18. Möhwald) - Kruse - Harnik, Rashica (73. Osako)

Gelbe Karten: Delaney / Langkamp, Harnik, Möhwald, Sargent

Schiedsrichter: Winkmann

Zuschauer: 81.365