Sieg gegen Köln BVB erobert die Tabellenführung zurück

Zum Abschluss des vierten Bundesliga-Spieltags hat sich Borussia Dortmund 5:0 (2:0) gegen den 1. FC Köln durchgesetzt. In einer einseitigen Partie erzielten Maximilian Philipp (3. Minute/ 69.), Sokratis (45.+2) und Pierre-Emerick Aubameyang (59./ 60.) die Treffer für die Borussia. Damit löst der BVB, der weiter ohne Gegentor ist, Hannover 96 als Spitzenreiter ab. Köln bleibt punktlos Letzter.

Nach den Niederlagen beider Klubs unter der Woche im Europapokal präsentierte sich Dortmund wacher als der FC: Eine Unachtsamkeit der Kölner nutzte der BVB früh zur Führung. Andrij Jarmolenko wurde von Gegenspieler Jannes Horn nicht gestört, die Hereingabe des Ukrainers köpfte Dortmunds anderer Sommer-Zugang Philipp am ersten Pfosten ein. Für den aus Freiburg verpflichteten Philipp war es der erste Pflichtspieltreffer im BVB-Trikot, Jarmolenko gelang bei seinem ersten Startelfeinsatz in der deutschen Liga seine erste Torvorlage.

Ein Urteil des Video-Schiedsrichters sorgt für Unruhe

Bis die dominante Heimmannschaft das 2:0 nachlegte, dauerte es weitere 44 Minuten. Video-Schiedsrichter Felix Brych überstimmte die ursprüngliche Entscheidung von Referee Patrick Ittrich auf dem Platz, einen Treffer von Sokratis wegen eines Foulspiels nicht anzuerkennen. Nach einer Ecke hatte Sokratis seinen Gegenspieler Dominik Heintz vor seinem Schuss leicht in FC-Keeper Timo Horn geschoben, Brych wertete diese Aktion jedoch fälschlicherweise nicht als strafwürdig. Für zusätzliche Verwirrung sorgte Ittrich, der das vermeintliche Foul abpfiff, bevor der Schuss von Sokratis die Torlinie überquert hatte - und trotzdem das Tor gab.

Zuvor hatte Horn mit einer Parade gegen Pierre-Emerick Aubameyang noch das 0:2 verhindert, nachdem Gonzalo Castro ihn klug bedient hatte (17.). Der gabunische Torschützenkönig der Vorsaison kam allerdings später noch zu einem Treffer, nachdem die Kölner etwas mehr Risiko im Spiel nach vorne eingegangen waren. Ein diesmal korrekter Videobeweis sprach Dortmund einen Handelfmeter zu, den Lukas Klünter verursacht hatte und Aubameyang verwandelte (59.).

85 Sekunden später sorgte der Angreifer endgültig für die Vorentscheidung, als er eine Hereingabe von Lukasz Piszczek im Tor unterbrachte (60.). Selbst die Umstellung von FC-Trainer Peter Stöger auf eine Fünfer-Abwehrkette konnte nicht verhindern, dass Philipp per Lupfer sein zweites Tor an diesem Abend erzielte. Die beste Gelegenheit auf einen Kölner Auswärtstreffer vergab Strafstoß-Verursacher Klünter, der im Eins-gegen-Eins an Roman Bürki im Dortmunder Tor scheiterte (79.).

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 5:0 (2:0)

1:0 Philipp (3.)

2:0 Sokratis (45.+2)

3:0 Aubameyang (59., HE)

4:0 Aubameyang (60.)

5:0 Philipp (69.)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Zagadou - Dahoud, Sahin (67. Weigl), Castro - Jarmolenko (66. Pulisic), Aubameyang (85. Isak), Philipp

Köln: T. Horn - Klünter, Meré, Heintz, J. Horn - Osako (64. Sörensen), Lehmann, Höger (64. Jojic) - Risse, Bittencourt (56. Zoller) - Córdoba

Schiedsrichter: Ittrich

Zuschauer: 80.000

Gelbe Karten: - / Lehmann, Klünter, Córdoba