Remis gegen Augsburg BVB patzt bei Fan-Boykott gegen Montagsspiele

Wenig Kreativität, schwache Offensivleistung: Borussia Dortmund hat seinen vierten Bundesligasieg in Serie verpasst. Der Klub kam im Heimspiel gegen den FC Augsburg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Marco Reus brachte den insgesamt enttäuschenden BVB in Führung (16. Minute), Kevin Danso sorgte für den Endstand (73.). Dortmund bleibt nach dem 24. Spieltag Tabellenzweiter (41 Punkte) hinter Spitzenreiter Bayern München (60). Augsburg steht auf Platz acht (32).

Im Mittelpunkt der Partie stand der Protest gegen Montagsspiele in der Bundesliga. 300 Dortmunder Fanklubs hatten zuvor angekündigt, auf einen Stadionbesuch verzichten zu wollen. Vor allem auf der legendären Südtribüne machte sich der Boykott bemerkbar, dort blieben viele Plätze frei. Insgesamt sollen nur 54.300 Anhänger im für 81.000 Fans ausgelegten Stadion gewesen sein. Eine Choreographie fand - im Gegensatz zum Montagsspiel von Eintracht Frankfurt vor einer Woche - nicht statt. In Dortmund gab es lediglich Spruchbänder gegen die Spieltagszerstückelung.

DPA Viele freie Plätze auf der Tribüne kurz vor dem Anpfiff

Während der Begegnung hörte man dann nur selten Fangesänge, das könnte auch an einer meist ereignislosen Partie gelegen haben. Dortmund hatte mehr Ballbesitz, drang aber nur selten in die Gefahrenzone. Augsburg setzte vor allem auf Konter - in der 16. Minute wurde diese Taktik nach einem Ballverlust und schnellem Gegenstoß des BVB bestraft. Reus traf nach einer Hereingabe von André Schürrle und einem zu kurzen Klärungsversuch von Martin Hinteregger zum 1:0.

Die Konteraktion war eine der wenigen gelungenen Offensivszenen beim BVB. Gegen gut verteidigende Augsburger fehlte der Mannschaft vor allem das Tempo im Angriff. Bereits beim Europa-League-Weiterkommen gegen Atlanta oder beim Sieg in Mönchengladbach am vergangenen Spieltag hatte Dortmund große Probleme im Spiel nach vorne.

In der 73. Minute bestrafte Danso den immer passiver werdenden BVB nach einem Eckball - 1:1. Roman Bürki sah bei dem Gegentreffer unglücklich aus. Dortmunds Torwart hatte einen Kopfball von Danso zunächst nach vorne prallen lassen, beim zweiten Abschluss des Verteidigers war Bürki dann ohne Chance. Die Schlussoffensive der Borussia wurde nicht mehr belohnt.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 1:1 (1:0)

1:0 Reus (16.)

1:1 Danso (73.)

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Schmelzer - Weigl, Castro (62. Dahoud) - Reus (77. Pulisic), Götze, Schürrle - Batshuayi

FC Augsburg: Hitz - Framberger (56. Heller), Danso, Hinteregger, Max - Khedira, Moravek (77. Parker) - Schmid, Koo, Caiuby (90.+2 Caiuby) - Gregoritsch

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Gelbe Karten: - / Moravek

Zuschauer: 54.300