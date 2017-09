Freiburgs Remis gegen Dortmund Sechs Jahre, 13 Spiele, ein Punkt

Es war nur ein Punkt, aber die Freiburger Fans feierten ihn ausgelassen. Schließlich hatten sie sechs Spielzeiten lang darauf gewartet. Die vergangenen zwölf Duelle gegen Borussia Dortmund hatte der SC allesamt verloren. In all den Jahren hatte Freiburg versucht, etwas gegen einen BVB zu reißen, der einfach zu gut war. Zu gut jedenfalls für einen Klub wie den SC Freiburg, der sich selbst mal als Mittelfeld-Truppe, mal als geborenen Abstiegskandidaten einstuft.

Nun, am Samstag blieb es durch das torlose Unentschieden bei der nicht eben glanzvollen Gesamtbilanz von 5:38 Toren aus Sicht der Freiburger - in nun 13 Spielen. Im Dortmunder Lager herrschte großer Ärger. Eine individuell exzellent besetzte Mannschaft des BVB war eine geschlagene Stunde lang zu elft gewesen und hatte es trotzdem nicht geschafft, eine Mannschaft zu knacken, die sich in einer Art Handballtaktik zu zehnt um den eigenen Strafraum geschart hatte. Und so war Punkteteilung zwischen spielbestimmenden Dortmundern und kämpferischen Freiburgern letztlich keine schreiende Ungerechtigkeit.

"Wenn man eine Stunde lang ein Mann mehr ist, dann muss man gewinnen", sagte Peter Bosz. Der BVB-Coach wirkte überhaupt ein wenig ratlos. Denn das gleiche Team, das seine Fans in bisher in drei Pflichtspielen ohne Gegentor in Verzückung versetzt hatte, präsentierte sich in Freiburg als träger, uninspirierter Haufen, dem es nicht gelang, genug Tempo aufzubauen, um den Abwehrpanzer dann vielleicht doch zu knacken.

Schmelzer droht länger auszufallen

"Wir haben heute außerordentlich gut verteidigt", sagte SC-Verteidiger Christian Günter, der sich im Übrigen über Sinn und Unsinn des Videobeweises nicht in epischer Breite auslassen wollte. Dabei war dieser am Samstag eines der Hauptgesprächsthemen.

Denn Schiedsrichter Benjamin Cortus hatte nach einem rüden Foul von Freiburgs Yoric Ravet an BVB-Kapitän Marcel Schmelzer Gelb gezeigt, um sich drei Minuten später auf Initiative des Video-Schiedsrichters korrigieren zu müssen und einen Platzverweis auszusprechen. Berechtigterweise, zumal sich Schmelzer allem Anschein nach eine schwere Sprunggelenksverletzung bei dem Foul zugezogen hat. "Das sieht nicht gut aus", sagte Bosz und sein Kollege Christian Streich sprach Genesungswünsche aus: "Das tut uns sehr leid."

Dass es so lange dauerte, bis der Sünder nach einer Entscheidung via TV-Bildern vom Platz musste, erzürnte die Freiburger Fans möglicherweise weniger als die falsche Annahme, es sei gar kein so schlimmes Foul gewesen. So oder so: Im zweiten Durchgang formten viele Besucher auf der Haupttribüne nach jeder strittigen Szene voller Sarkasmus ein Rechteck, um so den erneuten Fernsehbeweis zu fordern.

Glück für Freiburg: Aubameyangs Treffer zählt nicht

Streich, dessen Team am ersten Spieltag gegen Frankfurt ein Tor in Folge einer Entscheidung des Videoassistenten aberkannt worden war, wollte jedoch nicht gegen die Regelneuerung argumentieren. "Das muss sich noch einspielen, es gibt gute Gründe dafür, aber auch dagegen." Grundsätzlich sei aber "alles, was mehr Gerechtigkeit bringen soll, erst mal zu begrüßen".

Streich konnte sich den Großmut leisten, denn der unsichere Referee traf letztlich auch noch eine Entscheidung zu Gunsten des SC, den er vorher in vielen kleinen strittigen Szenen nicht unbedingt übervorteilt hatte. Und diese Szene war folgenschwerer als der Kleinkram zuvor: Denn in der 80. Minute wurde einem Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang die Anerkennung versagt. Nach einem Duell zwischen Freiburgs Florian Niederlechner und Sokratis blieb der Grieche liegen. Der Referee pfiff - Sekunden später traf der Dortmunder Stürmer.

Das Tor galt natürlich nicht, diese Tatsachenentscheidung des Referees war unumkehrbar. Und so konnte Streich nach dem Spiel zufrieden zurückblicken: Wenn man 60 Minuten "gegen so ein Top-Team" in Unterzahl spiele und nicht verliere, dann sei "der Punkt auch verdient". Kollege Bosz war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg zum Flughafen. Und nicht nur wegen des Ergebnisses schlechter gelaunt als Streich. Zwar konnte Schmelzer zusammen mit der Mannschaft zurück nach Dortmund reisen - dennoch dürfte er wohl länger ausfallen.

SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:0

Freiburg: Schwolow - Kübler, Lienhart, Söyüncü, Günter - Sierro (43. Frantz), Abrashi - Ravet, Terrazzino (89. Stenzel) - Haberer - Kleindienst (65. Niederlechner)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra (18. Toprak), Schmelzer (31. Zagadou) - Sahin - Castro, Götze (79. Yarmolenko) - Pulisic, Aubameyang, Philipp

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Gelbe Karten: keine

Rote Karte: Ravet (29.)

Zuschauer: 24.000 (ausverkauft)