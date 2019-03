Dramatischer BVB-Sieg in Berlin Zum Haare raufen

Szene des Spiels: Jadon Sancho tippelte von links in den Strafraum und fand Marco Reus in der Mitte, der den Ball im Berliner Tor unterbrachte. Es war das 3:2 - und es war die zweite Minute der Nachspielzeit. Lange sah es so aus, als würde die bis dahin schwache Chancenverwertung den BVB zwei Punkte kosten, doch Reus rettete seinen Klub schließlich vor dem Punktverlust im Titelrennen mit dem FC Bayern. Zum siebten Mal traf Dortmund in dieser Saison schon in der 90. Minute oder später - ligaweiter Höchstwert.

Das Ergebnis: Es blieb beim 3:2 (1:2). Dortmund holte beim Auswärtssieg gegen Hertha BSC zwei Rückstände auf. Hier geht es zum Spielbericht.

Dortmunder Ineffizienz: Für ihre drei Tore benötigten die Gäste 24 Abschlüsse. Insbesondere im zweiten Durchgang kreierte der BVB immer wieder gefährliche Situationen und hatte ausreichend Gelegenheiten, die Führung zu erzielen. Doch die Dortmunder gingen nachlässig mit ihren Chancen um und vertändelten mehrere Konter. Besonders nah am Siegtor war Thomas Delaney, der in der 87. Minute die Latte traf. Dann kam Reus. Mal wieder.

Ausgangslage des Spiels: Vergangenen Spieltag verlor der BVB die Tabellenführung an die Bayern. Im Titelkampf ist der Rekordmeister, der sich am Sonntag gegen Mainz (18 Uhr, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) wieder an die Spitze schießen kann, mit fünf Siegen in Folge deutlich besser in Fahrt. Doch erstmal legte der BVB mit dem Auswärtssieg in Berlin vor und hat, zumindest vorläufig, wieder die Tabellenführung inne.

Hertha möchte noch nach Europa. Durch die Heimpleite trennen die Berliner nun sieben Punkte vom internationalen Geschäft. Bayer Leverkusen hat am Sonntag gegen Werder Bremen (13.30 Uhr) die Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen.

Pausentee mit Wirkung: Die Dortmunder begannen die zweite Hälfte mit deutlich mehr Offensivdrang. Direkt nach Beginn der zweiten 45 Minuten kombinierten sich die Gäste gleich mehrmals bis vor das Berliner Tor.

Was hat Dortmund in der Pause genommen und warum hat das Hertha nicht bekommen? #BSCBVB — Laura (@datLaura_) 16. März 2019

Christian Pulisic (47.), Sancho (49.) und Jacob Bruun Larsen (56.) kamen zu gefährlichen Abschlüssen, in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff gab der BVB acht Schüsse auf den Kasten von Hertha-Torwart Rune Jarstein ab. Der Ausgleich durch Dan-Axel Zagadou fiel ebenfalls in diese Phase - allerdings nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach einem Eckball (47.).

Hässliche Tore, schönes Spiel: Dieser Treffer zum 2:2 war auch das erste ansehnliche Tor der Partie. Die drei Tore zuvor waren durch einen Patzer von BVB-Keeper Roman Bürki (1:0), einen unhaltbar abgefälschten Schuss von Thomas Delaney (1:1) und einen Handelfmeter (2:1) entstanden. Ansonsten war das Spiel aber sehenswert, spätestens ab der zweiten Hälfte ein Offensivspektakel.

Aufreger des Spiels: Davon gab es gleich zwei und bei beiden ging es um Schiedsrichter Tobias Welz. Erst gab es Elfmeter, als Duda aus der Distanz abzog und der Ball an die Hand von Julian Weigl ging (36.). Diese hielt Weigl jedoch vor seinen Oberkörper, als ihn der Ball traf. Hätte er die Hand woanders gehabt, hätte er den Schuss also regulär abgeblockt, was bei BVB-Trainer Lucien Favre Unverständnis auslöste. Im Interview mit "Sky" gab sich der ansonsten stets beherrschte Schweizer verärgert über die Entscheidung: "Wer hat diese Regel erfunden?!"

Getty Images Abdou Diallos Rempler gegen Ondrej Duda

Neben ihm stand Hertha-Coach Pal Dardai. Wenige Augenblicke zuvor hatte auch er Kritik an den Offiziellen geäußert: "Für uns hätte es einen Elfmeter geben müssen, das war nicht in Ordnung", sagte der Berliner Coach. Gemeint war eine Szene in der zweiten Halbzeit - mitten in Dortmunds Druckphase beim Stand von 2:2 - als Ondrej Duda nach starkem Zuspiel von Kalou alleine auf das Tor zulief. Abdou Diallo stürmte von hinten heran und klärte die Situation mit einem Rempler gegen Duda. Der Schiedsrichter ließ laufen, eine vertretbare Entscheidung.

Hertha BSC - Borussia Dortmund 2:3 (2:1)

1:0 Kalou (4.)

1:1 Delaney (14.)

2:1 Kalou (36.)

2:2 Zagadou (47.) 2

2:3 Reus (90+2.)

Hertha BSC: Jarstein - Stark, Rekik, Torunarigha - Lazaro, Maier, Grujic, Mittelstädt - Duda (89. Lustenberger) - Selke (77. Leckie), Kalou (77. Ibisevic)

Borussia Dortmund: Bürki - Wolf (78. Hakimi), Akanji, Zagadou, Diallo - Weigl, Delaney - Sancho, Reus, Bruun Larsen (75. Guerreiro) - Pulisic

Schiedsrichter: Welz

Gelbe Karte: Stark / Zagadou, Schmelzer, Sancho

Gelb-Rot: Torunarigha

Rot: Ibisevic

Zuschauer: 74.667 (ausverkauft)