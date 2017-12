Bundesliga BVB gewinnt beim Stöger-Debüt

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)

In den ersten Minuten des Debüts von Trainer Peter Stöger hatte der BVB Glück: Suat Serdar traf aus der Distanz nur die Latte (6. Minute), anschließend schoss er aus spitzem Winkel freistehend über das Tor (13.). Dortmund tat sich schwer und hatte große Probleme, zu Chancen zu kommen. Eine Standardsituation brachte in der zweiten Hälfte die Führung: Die Freistoß-Flanke von Shinji Kagawa köpfte Ömer Toprak an den Pfosten, Sokratis traf per Nachschuss (55.). Dortmunds Defensive wackelte in der Folge weiter - bis zur 89. Minute: Pierre-Emerick Aubameyang legte für Kagawa auf und der Japaner schoss zur Entscheidung ein. Erstmals seit acht Partien ohne Sieg hat der BVB wieder ein Bundesligaspiel gewonnen.

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:2)

Kyriakos Papadopoulos köpfte die Gastgeber nach einer Ecke von Aaron Hunt in Führung (9.). Aber nur 15 Minuten später lag der HSV zurück: Christian Mathenia ließ einen Versuch von Marius Wolf in die Torwartecke durchrutschen (16.), Mijat Gacinovic drehte das Spiel mit einem Schuss aus zentraler Position (24.). Es waren die ersten Treffer gegen die Hamburger nach drei Spielen ohne Gegentor. In der Folge verpasste die Eintracht zunächst mehrfach den dritten Treffer, nach der Pause war der HSV aber klar überlegen und ließ zahlreiche Chancen ungenutzt. Dennis Diekmeier wurde sein erstes Tor im 197. Bundesligaspiel anschließend verwehrt: Vor seinem vermeintlichen Treffer hatte er im Abseits gestanden (54.).

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 1:0 (1:0)

Beim spektakulären Sieg in Köln hatte Nils Petersen bereits zwei Elfmeter verwandelt. Gegen Gladbach traf der Angreifer erneut per Strafstoß und erzielte das 1:0 (20.). Zuvor war Petersen selbst von Jannik Vestergaard zu Fall gebracht worden. Unmittelbar nach Wiederanpfiff verpasste Petersen das zweite Tor: Sein Fernschuss flog an die Latte (46.). In der ersten Hälfte hatte bereits Tim Kleindienst aus der Distanz die Latte getroffen (15.). Gladbachs Offensive blieb blass und brachte den Freiburger Sieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr.