BVB-Sieg gegen Leverkusen Dortmund schießt sich den Frust von der Seele

Borussia Dortmund hat sich im direkten Duell um die Champions League-Plätze gegen Bayer Leverkusen 4:0 (1:0) durchgesetzt. BVB-Trainer Peter Stöger hatte nach der Derby-Pleite gegen Schalke auf mehreren Positionen umgestellt. Für die Dortmunder trafen Jadon Sancho (13. Minute), Marco Reus (55., 79.) und Maximilian Philipp (63.).



Nach einem druckvollen Beginn des BVB scheiterte Sancho nach einer Vorlage von Mario Götze zunächst an Leverkusens Keeper Ramazan Özcan (12.). Nur eine Minute später machte es der 18-Jährige besser und erzielte nach einem Zuspiel von Christian Pulisic seinen ersten Bundesligatreffer. Leverkusens Verteidiger Benjamin Henrichs war zuvor weggerutscht und konnte nicht mehr eingreifen.

Dortmund war zu diesem Zeitpunkt das aggressivere Team und suchte häufiger den Abschluss. In der 34. Minute landete der Ball erneut im Leverkusener Tor. Der Treffer von Reus wurde aufgrund einer Abseitsstellung von Philipp, der für Reus abgelegt hatte, nach Einsatz des Videobeweises aberkannt (34.). Wenig später scheiterte Reus mit einem Elfmeter, den die Borussia nach einem Foul von Panagiotis Retsos an Pulisic bekam, an Leverkusens Ersatz-Keeper Özcan, der für den verletzten Bernd Leno sein Debüt im Bayer-Tor gab.

Abseits, Elfmeter, Tor: Nach zuvor zwei vergeblichen Versuchen baute Reus die Dortmunder Führung in der zweiten Hälfte aus (55.). Der Treffer wurde eingeleitet von Götze. Mit dem dritten Tor nahm der BVB die Leverkusener Defensive auseinander: Akanji bediente Sancho, der den Ball mit dem Außenrist aus der Luft mitnahm und zu Philipp weiterleitete, der in die kurze Ecke einschob (63.). Mit dem 4:0 durch Reus war die Partie endgültig entschieden (79.).

Der BVB verteidigte durch den Sieg mit 54 Punkten den dritten Platz vor Bayer (51) und verkürzte den Abstand auf den Tabellenzweiten Schalke (55). Die Königsblauen können gegen den 1. FC Köln am Sonntag aber noch nachlegen (18.00 Uhr SPIEGEL ONLINE Liveticker, TV: Sky).

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4:0 (1:0)

Jadon Sancho (13.)

Marco Reus (55.)

Maximilian Philipp (63.)

Marco Reus (79.)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Akanji - Weigl, Mario Götze - Pulisic (72. Dahoud), Reus (87. Gomez), Philipp (81.Toljan) - Sancho

Leverkusen: Özcan - Tah (42. Jedvaj), Sven Bender, Retsos - Henrichs, Kohr, Aranguiz, Bailey (46. Havertz) - Brandt - Volland, Alario (69. Bellarabi)

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

Gelbe Karten: keine

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)