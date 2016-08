Bundesliga: Dortmund feiert Auftaktsieg, Schalke mit Fehlstart

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 1:0 (1:0)

Bei Schalke sollte dieses Jahr alles besser werden, doch die Saison beginnt mit einem 0:1-Fehlstart in Frankfurt. Für den Klub war es die Bundesliga-Premiere unter seinem neuen Coach Markus Weinzierl und Manager Christian Heidel - und die begann direkt mit einem Gegentor. Alex Meier vollstreckte nach einem Fehler von Schalkes Neuverpflichtung Naldo freistehend aus zehn Metern (13. Minute). Bereits zuvor kam Frankfurt zu Großchancen im Minutentakt, Schalke agierte in der Defensive desolat. Mit vier Neuen in der Startelf machte es Frankfurt auch danach gut. Eine gute Möglichkeit auf den Ausgleich hatte S04 erst kurz vor dem Halbzeitpfiff, Eric Maxim Choupo-Moting verpasste das 1:1 per Kopf (42.).

In der 67. Minute drohte es für Schalke noch schlimmer zu werden: Der überforderte Junior Caicara stoppte Mijat Gacinovic per Foul im Strafraum, beim fälligen Elfmeter scheiterte Meier aber an Ralf Fährmann. Nach einer Roten Karte an Zugang Michael Hector wegen Notbremse musste dann Frankfurt noch einmal zittern (79.). Doch Schalke konnte auch die Überzahlsituation in den verbleibenden Minuten nicht für sich nutzen.

Borussia Dortmund - Mainz 05 2:1 (1:0)

Besser lief der Neustart beim BVB: Dortmund bestritt mit seinen Neuverpflichtungen Marc Bartra, Sebastian Rode, Ousmane Dembéle und André Schürrle in der Startelf den Saisonauftakt - und Schürrle war direkt am Führungstor beteiligt: Eine Flanke des Wolfsburg-Zugangs verwertete Pierre-Emerick Aubameyang mit einem platzierten Kopfball aus kurzer Distanz zum 1:0 (17.). Mainz steckte den Rückstand jedoch schnell weg und sorgte selbst für Gefahr. Ob Fabian Frei (26.) mit einem Flachschuss oder Yunus Malli mit einem Versuch im Strafraum (34.) - der Ausgleichstreffer lag in der Luft.

In der zweiten Hälfte ging Mainz weiter fahrlässig mit seinen Möglichkeiten um. Nach Steilpass von Frei ließ Christian Clemens die nächste Großchance freistehend ungenutzt (48.). Auch danach wurde der BVB trotz einiger Fehler im Spielaufbau nicht bestraft. Das Team verpasste zudem selbst, die Partie frühzeitig für sich zu entscheiden. Besonders der agile Schürrle hatte gute Gelegenheiten. Für das 2:0 sorgte schließlich erneut Aubameyang per Elfmeter (89.) nach Foul an Schürrle. Yoshinori Muto stellte den Endstand her (90.+2).

Hamburger SV - FC Ingolstadt 1:1 (1:0)

Er schoss den HSV in Zwickau eine Pokalrunde weiter, gegen Ingolstadt musste sich Neuverpflichtung Alen Halilovic zunächst mit der Reservistenrolle (in der 66. Minute für Nicolai Müller eingewechselt) begnügen. Dafür durften die Millionen-Einkäufe Filip Kostic und Bobby Wood von Beginn an ran. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Wood die Hamburger jubeln ließ: Der neue Stürmer, gekommen von Union Berlin, ließ erst Marvin Matip stehen und dann dem Ingolstadt-Keeper Örjan Nyland aus 15 Metern keine Chance. Zuvor und auch danach war die Partie ausgeglichen. Deswegen war das 1:1 durch Lukas Hinterseer auch nicht überraschend. Der Ingolstädter nutzte einen unglücklichen Klärungsversuch von Cléber Reis zum Ausgleich (79.).

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Bei heißen Temperaturen in Augsburg entwickelte sich eine zähe Partie. Auf beiden Seiten gab es kaum Torchancen. Erst zum Ende der ersten Hälfte sorgte der FCA mit einem Volleyschuss durch Caiuby erstmals für Gefahr (33.). Dann trauten sich auch die Wolfsburger nach vorne - direkt mit Erfolg. Ein Querpass von Daniel Caliguri erreichte den freistehenden Daniel Didavi 15 Meter vor dem Tor, der Stuttgart-Zugang erzielte mit einem sehenswerten Schuss die 1:0-Führung. Den Schlusspunkt in einem sonst ereignislosen Spiel setzte Ricardo Rodríguez per Freistoß (89.).

1. FC Köln - SV Darmstadt 2:0 (1:0)

Die Kölner starteten furios. Zuerst hatte der ehemalige Hamburger Artjoms Rudnevs mit einem Abschluss aus spitzem Winkel an den Pfosten noch Pech (2.), kurz darauf erzielte dann Marcel Risse die 1:0-Führung. Der Mittelfeldspieler lief nach einem Angriff über die linke Seite in den freien Raum und vollendete die Aktion aus knapp 15 Metern. Auch danach sorgte Köln weiter für Gefahr im Strafraum der Darmstädter, bei denen der verletzte Kapitän und Abwehrchef Aytac Sulu schmerzlich vermisste wurde.

In der zweiten Hälfte blieb Köln stürmisch. Die Vorentscheidung musste aber warten: In der 56. Minute unterbrach Schiedsrichter Patrick Ittrich die Partie wegen eines Gewitters. Nach Wiederanpfiff sorgte Anthony Modeste für das verdiente 2:0 nach Vorarbeit von Rudnevs (61.).