Remis in Bremen BVB scheitert an Pavlenka und am Aluminium

Borussia Dortmund hat es verpasst, auf Rang zwei der Bundesliga zu springen. Zum Abschluss des 32. Spieltags kam der BVB bei Werder Bremen trotz bester Chancen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Marco Reus traf für die Gäste (19. Minute), Thomas Delaney glich per Kopf kurz vor der Pause aus (44.).

Dortmunds Trainer Peter Stöger vertraute auf dieselbe Elf wie beim 4:0 gegen Bayer Leverkusen. Kapitän Marcel Schmelzer kehrte in den Kader zurück, musste sich jedoch mit der Reservistenrolle begnügen. Gonzalo Castro und Mahmoud Dahoud gehörten überraschend nicht zum Aufgebot des Tabellendritten.

Die vorzeitige Vertragsverlängerung von Reus war die wohl beste Nachricht für den Klub in einer chaotischen Saison. Seit seiner Rückkehr nach einer siebenmonatigen Verletzungspause im Februar ist der Offensivstar der Schlüsselspieler im System von Coach Stöger. Gegen Bremen brachte der 28-Jährige sein Team erneut in Führung. Maximilian Philipps Schuss wurde im Strafraum zunächst abgeblockt, anschließend fiel der Ball vor die Füße von Reus. Der Nationalspieler schloss per Dropkick erfolgreich ab und erzielte damit seinen sechsten Treffer im neunten Spiel.

BVB scheitert gleich dreimal am Aluminium

Dortmund hatte mehr Ballbesitz - doch Bremen kam zu guten Chancen: Zlatko Junuzovic, der den Verein im Sommer nach sechs Jahren verlassen wird, scheiterte zunächst an BVB-Keeper Roman Bürki (24.), kurz darauf verfehlte Max Kruse das Tor aus aussichtsreicher Position nur knapp (25.).

Der Ausgleichstreffer kurz vor dem Seitenwechsel fiel somit nicht überraschend. Delaney köpfte den Ball über Bürki hinweg ins Tor, nachdem der Schweizer zuvor noch gegen Maximilian Eggestein gerettet hatte (44.). Bitter für Dortmund: Reus hätte unmittelbar vor dem Ausgleich auf 2:0 erhöhen können, als er freistehend am starken Bremer Torwart Jiri Pavlenka scheiterte (43.).

In der zweiten Hälfte dominierte Dortmund und hatte viel Pech: Nach einem schönen Zuspiel von Sancho setzte Reus den Ball an den Pfosten (65.). Manuel Akanji traf nach einer Einzelaktion die Latte (68.), ebenso köpfte Sancho den Ball an die Latte, nachdem Pavlenka erneut stark gehalten hatte (78.). Der tschechische Schlussmann hielt auch noch einen Kopfball vom eingewechselten André Schürrle (85.).

Nach dem zehnten Remis in der laufenden Saison bleibt Dortmund hinter Schalke Dritter. Der Vorsprung auf Rang fünf, der nicht zur Teilnahme an der Champions League berechtig, beträgt vier Punkte.

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

0:1 Reus (19.)

1:1 Delaney (45.)

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Langkamp, Augustinsson - Delaney - Maximilian Eggestein, Junuzovic - Gondorf (89. Friedl), Kruse, Rashica (69. Johannes Eggestein)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Akanji - Weigl - Pulisic (61. Schürrle), Mario Götze, Reus, Sancho - Philipp (79. Jarmolenko)

Schiedsrichter: Brych

Zuschauer: 41.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Junuzovic (2) - Piszczek (3), Sokratis (4)