Borussia Dortmund - FC Schalke 04 4:4 (4:0)

Zwei Halbzeiten, zwei unterschiedliche Spiele: Nachdem Dortmund den Rivalen aus Gelsenkirchen im ersten Durchgang demontierte und zur Pause 4:0 führte, zeigte Schalke nach dem Wiederanpfiff ein komplett anderes Gesicht - und schaffte die Sensation. In der vierten Minute der Nachspielzeit glich Schalke zum 4:4 aus.

Viel wurde im Vorfeld über kriselnde Dortmunder und formstarke Schalker geredet. In der ersten Hälfte wurde das zunächst auf den Kopf gestellt: Der BVB kombinierte, drückte und belohnte sich gleich vierfach: Pierre-Emerick Aubameyang (12. Minute), Mario Götze (20.) und Raphaël Guerreiro (25.) trafen für die aufgedreht spielende Borussia, Schalkes Benjamin Stambouli (19.) steuerte noch ein Eigentor per Kopfball zur 4:0-Halbzeitführung bei.

Dann kippte das Spiel komplett in die andere Richtung: Im zweiten Durchgang brachten Guido Burgstaller (61.) und Amine Harit (65.) Schalke wieder an den BVB heran. Aubameyang musste nach wiederholtem Foulspiel das Feld mit Gelb-Rot verlassen. Daniel Caligiuri (86.) gelang das späte 4:3 - und Naldo (90.+4) die Sensation: Vier Minuten nach dem Ende der regulären Spielzeit köpft er das 4:4 in einem dramatischen Revier-Derby.

RB Leipzig - Werder Bremen 2:0 (1:0)

Nach einem Heimsieg gegen Bremen steht RB Leipzig wieder auf dem zweiten Tabellenplatz. Werder knüpfte an seine gute Form aus dem Hannover-Spiel an, hatte jedoch vor dem Tor weniger Glück. Leipzig ließ es nach der Gala-Vorstellung gegen Monaco unter der Woche ruhiger angehen. Mit einer besseren Ausbeute als die Gäste: Einen Defensiv-Patzer von Thomas Delaney nutzte Naby Keïta (34.) zum 1:0, Bernardo traf in der 87. Minute zum 2:0-Endstand. Damit rückt Leipzig in der Tabelle wieder auf den zweiten Platz, Bremen bleibt Vorletzter.

SC Freiburg - FSV Mainz 05 2:1 (0:0)

Vier Spiele ohne Niederlage sind noch keine spektakuläre Serie, aber genug, um etwas Selbstvertrauen zu verleihen. Und so dominierte Mainz auch beim SC, ohne sich aber gute Chancen erspielen zu können. Freiburg war offensiv noch schwächer, ging aber trotzdem in Führung. Das lag zum einen an Nils Petersen, der gut spekuliert hatte, vor allem aber an Danny Latza, der den Freiburger Stürmer bei seinem Rückpass komplett übersehen hatte (51.). Die Schlussphase wurde dann turbulent. Erst konterte der SC die Mainzer aus, Florian Kath traf zum 2:0 (90.+1). Direkt im Anschluss gelang Emil Berggreen noch der Anschlusstreffer (90.+2). Durch den zweiten Saisonsieg liegt Freiburg nun mit elf Punkten auf Platz 15., Mainz (15 Punkte) ist Zwölfter.

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 2:1 (0:1)

Zweimal bot die Partie neues Futter für alle Kritiker des Videobeweises: Alfred Finnbogason lief in der zehnten Minute aufs Wolfsburger Tor zu, Maximilian Arnold brachte den Augsburger ins Straucheln und sah Gelb. Schiedsrichter Tobias Stieler schwenkte aber nach Intervention des Videoassistenten auf Notbremse und Platzverweis um. Eine harte Entscheidung, genau wie beim zweiten Auftritt des Videoassistenten. Diesmal war Caiuby von Augsburgs Torhüter Koen Casteels gefoult worden, Stieler gab auch zunächst Elfmeter, kassierte die Entscheidung dann aber wieder. Beim 0:1 durch Daniel Didavi (40. Minute) half FCA-Keeper Marwin Hitz mit: Den eigentlich ungefährlichen Distanzschuss bugsierte er selbst ins Tor. Michael Gregoritsch glich nach Vorarbeit von Finnbogason aus (51.), den 2:1-Siegtreffer erzielte der Isländer selbst (78.). Mit 19 Punkten ist Augsburg vorerst Achter, der VfL 13.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

64 Mal hatten beide Teams zuvor in der Bundesliga gegeneinander gespielt - nie war das Duell torlos geblieben. Diesmal sah es lange so aus, als sollte diese Serie reißen. Leverkusens Stürmer Lucas Alario traf nach einer halben Stunde erst per Kopfball den Pfosten - und wiederholte das Gleiche zwei Minuten später mit dem Fuß. Bei Frankfurt machte Stürmer Ante Rebic ein starkes Spiel, blieb aber auch glücklos. Kevin Volland sorgte mit seinem achten Saisontor dann doch noch dafür, dass die Serie hält (76.). Leverkusen hat nun 20 Punkte und damit einen Punkt mehr als die Frankfurter.