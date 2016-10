Bundesliga Dortmund verliert gegen Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat den zweiten Heimerfolg in der laufenden Spielzeit eingefahren. Gegen Borussia Dortmund reichten Bayer ein früher Treffer von Admir Mehmedi (10. Minute) und ein Tor von Javier Hernández (79.) zum 2:0 (1:0)-Sieg. In der Tabelle klettert Leverkusen damit auf den siebten Platz, der BVB bleibt vorerst Dritter.

Trotz der Champions-League-Auftritte der beiden Mannschaften unter der Woche begnügten sich beide Trainer mit wenigen personellen Veränderungen. Auf Seiten der Gäste aus Dortmund starteten Sebastian Rode und Christian Pulisic anstelle von Mario Götze und Marcel Schmelzer, bei Bayer ersetzte Mehmedi Kevin Volland im Angriff.

Diese Entscheidung von Leverkusens Coach Roger Schmidt sollte sich auszahlen: Mehmedi konnte aus kurzer Distanz eine Calhanoglu-Ecke zur Führung einköpfen, nachdem sein Bewacher Julian Weigl weggerutscht war (10.). Für den Schweizer Nationalspieler war es der erste Treffer nach 1130 torlosen Bundesligaminuten. Die Qualität des Standardspezialisten Hakan Calhanoglu brachte immer wieder Gefahr: Einen direkten Freistoß aus halblinker Position hatte er einen Meter neben das Gehäuse von BVB-Schlussmann Roman Bürki gesetzt (4.).

Der BVB tat sich gegen das intensive Pressing der Hausherren schwer, trotz mehr Spielanteilen konnte er sich nur selten ins Angriffsdrittel kombinieren. Um die eigene Defensive zu stabilisieren, stellte BVB-Trainer Tuchel in der Folge auf einer Viererkette um und beorderte Raphael Guerreiro aus dem zentralen Mittelfeld auf die Linksverteidiger-Position. Ein Fehlpass des Portugiesen ermöglichte Bayer jedoch die nächste Großchance: Kevin Kampl zog nach dem Ballgewinn aus 18 Metern ab, sein Versuch ging allerdings knapp rechts am Tor vorbei (32.).

Dortmund im Angriff überraschend harmlos

Nach der Pause blieb Bayer zunächst die gefährlichere Mannschaft. Weil Hernández nach einer tollen Kombination über Charles Aránguiz und Mehmedi in aussichtsreicher Position seinen chilenischen Mitspieler bedienen wollte, anstatt selbst den Abschluss zu suchen, verpuffte eine weitere Großchance der Gastgeber (54.). Später vergab Calhanoglu noch eine Gelegenheit aus der Distanz (74.).

Mit zunehmender Spieldauer verließen Bayer die Kräfte, der BVB konnte das Spiel mehr vor das Tor von Bernd Leno verlagern. Dortmunder Chancen blieben dennoch lange Mangelware. Pierre-Emerick Aubameyang vergab die aussichtsreichste, als er sich erst gegen zwei Gegenspieler im Laufduell durchsetzte, mit seinem Abschluss aus spitzem Winkel jedoch an Leno scheiterte (73.). Auf der Gegenseite vollendete Hernández kurz darauf einen Konter zum 2:0-Endstand (79.), der Mexikaner hat nach acht Pflichtspielen nun schon acht Torbeteiligungen auf seinem Konto.

Am Ende blieb es beim 2:0, sodass beim 75. Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Bundesliga ein Lauf der Dortmunder endete: Zuvor hatte der BVB keines seiner letzten 9 Gastspiele in Leverkusen (vier Siege, fünf Remis) verloren.