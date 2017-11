Bundesliga-Topspiel FC Bayern verschärft die Krise des BVB

Der FC Bayern München hat sich im Spitzenspiel der Bundesliga 3:1 (2:0) bei Borussia Dortmund durchgesetzt. Vor der Pause schossen Arjen Robben (17. Minute) und Robert Lewandowski (37.) die Gäste in Führung. Den dritten Münchner Treffer erzielte David Alaba (67.). Marc Bartras Anschlusstreffer (88.) konnte nicht verhindern, dass der BVB in der Bundesliga auch sein viertes Spiel in Folge nicht gewinnen konnte. In der Tabelle steht Spitzenreiter München nach dem elften Spieltag sechs Punkte vor dem Dritten aus Dortmund und vier Punkte vor RB Leipzig.

Das Spiel der Borussia, die am siebten Spieltag in der Tabelle noch fünf Punkte vor den Bayern gelegen hatte, war in Angriff und Abwehr gleichermaßen von Unkonzentriertheiten geprägt. Die besten BVB-Chancen vor der Pause vergab Andrij Jarmolenko, der erst frei vor dem Tor (30.) und später aus spitzem Winkel an Sven Ulreich scheiterte (44.). Ein Abschluss von Shinji Kagawa aus 15 Metern touchierte nur den Außenpfosten (32.).

Lewandowski trifft artistisch

Die Münchner hatten hingegen mit ihrem ersten Schussversuch Erfolg: Nach einer Seitenverlagerung von Alaba legte James Rodríguez den Ball auf Robben ab. Der Niederländer schlenzte den Ball unbedrängt mit seinem linken Fuß ins Tor. Bayerns genesener Mittelstürmer Lewandowski, der zuvor noch aus sechs Metern an den Fäusten von BVB-Keeper Roman Bürki gescheitert war (31.), erhöhte vor der Pause auf 2:0. Den Hackentrick des Polens hatte Julian Weigl unglücklich abgefälscht.

Nach dem Seitenwechsel parierte Bürki einen Lewandowski-Kopfball aus fünf Metern mit dem Fuß (48.). Im Gegenzug legte Dortmunds Aktivposten Christian Pulisic den Ball in den Rückraum. Dort irritierten sich Pierre-Emerick Aubameyang und Jarmolenko gegenseitig, sodass die Möglichkeit verpuffte (49.). Anschließend unterlief Lewandowski ein technischer Fehler bei einem Lupfer (64.), doch wenig später segelte eine Flanke von Alaba an sämtlichen Mit- und Gegenspielern zum vorentscheidenden 3:0 ins Tor. BVB-Verteidiger Bartra sorgte in der Schlussphase mit einem ansehnlichen Schuss ins lange Eck nur noch für den Anschlusstreffer.

Borussia Dortmund - Bayern München 1:3 (0:2)

0:1 Robben (17.)

0:2 Lewandowski (37.)

0:3 Alaba (67.)

1:3 Bartra (88.)

Dortmund: Bürki - Bartra, Sokratis (42. Toljan), Toprak, Schmelzer - Castro, Weigl, Kagawa (68. Götze) - Jarmolenko (80. Sancho), Aubameyang, Pulisic

München: Ulreich - Kimmich, Hummels, Süle, Alaba (73. Rafinha) - Martínez (81. Rudy), Thiago - Robben, Rodríguez (84. Vidal), Coman - Lewandowski

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)

Gelbe Karten: Schmelzer, Toprak / Alaba, Martínez

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)