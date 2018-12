Tabellenführer Dortmund Erste Pleite im 16. Bundesliga-Spiel - BVB verliert bei Aufsteiger Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Borussia Dortmund hat die erste Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison kassiert. Gegen Fortuna Düsseldorf war der BVB zwar zunächst dominant, kam jedoch mit den Kontern des Aufsteigers nicht zurecht. Nach einem Ballverlust von Jacob Bruun Larsen passte Kevin Stöger in den Lauf von Angreifer Dodi Lukebakio, der ein paar Schritte lief und zum 1:0 einschob (21. Minute).

Dass die Dortmunder mit diesem Ergebnis in die Pause gingen, hatten sie auch dem Pech von Düsseldorfs Mittelfeldspieler Takashi Usami zu verdanken, der zwei Großchancen vergab (einmal schoss er knapp daneben, einmal verpasste er wenige Meter vor dem Tor freistehend den Ball). Ein vermeintlicher BVB-Treffer von Marco Reus wurde nicht gegeben, da Christian Pulisic im Abseits stehend die Sicht von Fortuna-Keeper Michael Rensing versperrte (16.).

Zehn Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, da schoss Jean Zimmer ein traumhaftes Tor: Einige Meter vor der rechten Strafraumseite zog er ab und der Ball flog in den linken Winkel - 2:0 (56.). Trainer Lucien Favre brachte Edel-Joker Paco Alcácer - und der traf per Kopf zum Anschluss (81.). Mehr passierte jedoch nicht. Wettbewerbsübergreifend war es die zweite Niederlage des BVB in dieser Spielzeit. In der Champions League hatte das Team 0:2 bei Atlético Madrid verloren.

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 2:0 (2:0)

Der VfB machte es den Wolfsburgern leicht, Tore zu schießen. Beim ersten Treffer konnte Wolfsburgs Joshua Guilavogui nach einem Freistoß von Maximilian Arnold unbedrängt einköpfen (24.). Beim 2:0 durch Wout Weghorst kurz vor der Halbzeit hatte Santiago Ascacibar sogar für den VfL-Angreifer aufgelegt (44.). Bei den Stuttgartern stand Christian Gentner, dessen Vater am vergangenen Samstag im Stuttgarter Stadion verstorben war, in der Startelf.

Hertha BSC - FC Augsburg 2:2 (2:2)

Die schnelle Augsburger Führung durch Martin Hinteregger, der nach einer Ecke bereits in der achten Minute getroffen hatte, konnte Hertha noch vor der Pause egalisieren - und lag kurz darauf sogar selbst vorne. Erst setzte sich Matthew Leckie im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Augsburg-Keeper Luthe durch (28.), dann traf Ondrej Duda im Nachsetzen zum 2:1 (31.). Doch noch war nicht Pause: Ja-Cheol Koo traf zum Ausgleich für Augsburg (39.), es war auch der Endstand.