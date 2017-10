Dortmunds Niederlage in Hannover "So gewinnt man kein Bundesligaspiel"

Michael Zorc war bedient und stapfte schnell Richtung Stadionausgang, einen Moment hatte der Sportdirektor des BVB aber noch - die wenigen Sekunden nutzte er so: "Wie wir in das Spiel gegangen sind, das war pomadig, selbstgefällig und über weite Strecken Alibifußball ohne die nötige Robustheit. Wenn du so auftrittst, gewinnst du kein Spiel in der Bundesliga", sagte Zorc. Das war deutlich.

Der uninspirierte Auftritt bei der 2:4-Pleite in Hannover war der bisherige Tiefpunkt der Saison. Innerhalb von nur drei Wochen verspielte der BVB seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern und liegt nun sogar drei Zähler hinter dem neuen Spitzenreiter aus München. Die Euphorie zu Saisonbeginn ist verflogen und damit beginnen Fragen nach Trainer Peter Bosz und dessen Spielidee.

Noch verteidigt der Niederländer seine Taktik. Seit Saisonbeginn läuft das Team in einem klassischen 4-3-3-System auf. Ein Bestandteil des neuen Spielstils des BVB ist das frühe Pressing und das hohe Verteidigen der gesamten Mannschaft. Die Spielweise ist riskant. Vor allem, wenn nicht alle gegen den Ball arbeiten, kann es bitter werden. So wie gegen Tottenham oder Real Madrid in der Champions League. Oder nun in Hannover. "Wenn wir nicht genug Druck machen, ist es zu einfach für den Gegner. Wir waren schlicht und ergreifend nicht aggressiv genug," sagte Bosz.

DPA Matchwinner Bebou (M.)

Es war das dritte sieglose Ligaspiel der Borussia in Serie. 96-Trainer André Breitenreiter hatte die Schwachstellen beim BVB gut analysiert. Sein Team störte früh das Passspiel der Borussia und überraschte mit Gegenstößen sowie langen Pässen, die oft beim schnellen Sommereinkauf Ihlas Bebou landeten. Der 23-Jährige war mit einem Doppelpack der Matchwinner.

Langer Ball in die Spitze, Bebou sorgt für Unruhe, Probleme in der Verteidigung des BVB - dass es so einfach werden sollte, den BVB auseinanderzunehmen, damit hatte wohl auch 96 nicht gerechnet. Und wahrscheinlich auch nicht die Dortmunder. Marcel Schmelzer sagte nach Abpfiff: "Hannover hat mit dem ersten Kontakt fast jedes Mal hinter unsere Linie gespielt, darauf sind wir immer wieder reingefallen." Der Kapitän und die Abwehrkollegen haben in den vergangenen drei Bundesligapartien neun Gegentreffer kassiert. In den sieben Spielen zu Saisonbeginn waren es nur zwei. Besonders die Defensivschwäche ist ein Grund dafür, warum Dortmund nicht mehr Tabellenführer ist.

Ein weiteres Problem der Borussia in Hannover: die Einstellung. "Wir waren zu weich, nicht aggressiv genug", sagte Torwart Roman Bürki, der wie in Frankfurt erneut einen Strafstoß verschuldete, sein Team in der Schlussphase aber vor einer höheren Niederlage bewahrte.

Bis auf Christian Pulisic, der mit seinen Tempodribblings immer wieder gefährlich war, und Torschütze Andriy Yarmolenko, hatte kein Spieler des ehemaligen Tabellenführers Normalform. Und so stecken Bosz und sein neuer Klub erstmals in einer sportlichen Schwächephase - ausgerechnet vor dem Top-Spiel am kommenden Samstag. Bayern München kommt nach Dortmund (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Vom Beginn einer Krise wollte beim BVB noch keiner sprechen.

Hannover 96 - Borussia Dortmund 4:2 (2:1)

1:0 Jonathas (20., Foulelfmeter)

1:1 Zagadou (27.)

2:1 Bebou (40.)

2:2 Yarmolenko (52.)

3:2 Klaus (60.)

4:2 Bebou (86.)

Hannover: Tschauner - Sorg, Salif Sane, Anton - Korb, Schwegler, Bakalorz, Ostrzolek - Klaus (75. Harnik) - Bebou (90. Sebastian Maier), Jonathas (80. Füllkrug)

Dortmund: Bürki - Bartra, Sokratis, Zagadou, Schmelzer - Sahin (66. Guerreiro) - Mario Götze, Castro (46. Kagawa) - Jarmolenko (74. Schürrle), Aubameyang, Pulisic

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Zuschauer: 49.000 (ausverkauft)

Rote Karte: Zagadou nach einer Notbremse (59.)

Gelbe Karten: Jonathas (2), Tschauner -