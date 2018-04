Dortmunds Niederlage im Derby Da hilft nur: beten!

Eine Saison zum Vergessen: In Dortmund sehnt man sich nach dem Saisonende. Nach dem blamablen 0:6 in München vor zwei Wochen hat der BVB nun auch noch das Derby verloren. S04 dominierte und legte spielerische Schwächen des Gegners offen. Viele Profis wirken momentan restlos überfordert. Schalke hingegen steht vor der ersten Vizemeisterschaft seit 2010 und hat den Vorsprung gegenüber dem Rivalen auf vier Punkte ausgebaut.

Königlicher Beistand: Einst führte er Schalke 04 mit seinen Toren bis ins Halbfinale der Champions League, nun wollte er sein Ex-Team immerhin von den Rängen unterstützen: Raúl González Blanco genießt auch sechs Jahre nach seinem Abschied aus Gelsenkirchen noch große Sympathien. Er sollte Schalke Glück bringen.

DPA Raúl

Ergebnis: Schalke feiert den ersten Derbysieg seit dem 27. September 2014. Das Team von Trainer Domenico Tedesco gewann 2:0 (0:0). Hier geht es zur Meldung.

Erste Hälfte: Schalke drängte den BVB weit in die eigene Hälfte und hatte deutlich mehr vom Spiel. Der BVB hatte Glück, als zunächst Alessandro Schöpf (5. Minute) und kurz vor der Pause Yevhen Konoplyanka ihre Chancen vergaben (45.). Dortmund wurde nur einmal gefährlich: Marco Reus' Freistoß wurde von Ralf Fährmann zur Ecke geklärt (24.).

Zweite Hälfte: Schalke belohnte sich kurz nach der Pause für den hohen kämpferischen Aufwand und ging nach einem Ballverlust von Marcel Schmelzer in der Vorwärtsbewegung in Führung. Konoplyanka traf nach einem Zuspiel von Daniel Caligiuri (50. Minute). In der Schlussphase sorgte Naldo mit einem gewaltigen Freistoß aus 25 Metern für die Entscheidung (82.).

Derbyheld: Naldo ist das Gesicht des Schalker Aufschwungs unter Tedesco. Der Innenverteidiger verpasste in dieser Saison noch keine einzige Minute und erzielte bereits sein siebtes Saisontor. Sein Freistoß verdeutlichte einmal mehr, warum ihn seine Fans "Knaldo" rufen. Mit 126 Stundenkilometern schlug der Ball im Tor von Roman Bürki ein. Im Hinspiel war es Naldo, der Schalke mit seinem Kopfball in der Nachspielzeit den Punkt rettete - ein echter Derbyheld eben.

AP Schalke feiert Derbyheld Naldo

Nationalspieler auf Formsuche: Mario Götze und André Schürrle saßen gegen Schalke zunächst auf der Bank und wurden erst im Laufe des Spiels eingewechselt. Belebende Elemente sind die WM-Helden von 2014 aktuell nicht. Die Nominierung für das Turnier im Sommer ist in Gefahr. Auch für Marco Reus, dem gegen Schalke seine lange Verletzungspause anzumerken war, könnte die Weltmeisterschaft noch zu früh kommen.

Starke Defensive: Schalke konnte sich gegen den BVB erneut auf seine starke Abwehr verlassen. Neben Naldo hielten auch Benjamin Stambouli und Thilo Kehrer die Borussia weitestgehend vom eigenen Tor fern. Mit 33 Gegentoren stellt S04 die zweitbeste Abwehr der Liga, lediglich die Münchner stehen hinten noch sicherer (22 Gegentore). Der Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz beträgt vier Spieltage vor Schluss neun Punkte. S04 kann langsam für die Königsklasse planen.

Schweres Restprogramm: Für den BVB gilt es, die Saison irgendwie zu retten. Die Mannschaft muss Vierter werden, um sich erneut für die Champions League zu qualifizieren. Das Restprogramm hat es allerdings in sich: Neben Mainz trifft Dortmund noch auf die formstarken Leverkusener, Bremer und Hoffenheimer. Das Verpassen des Minimalziels würde den angestrebten Umbruch im Sommer deutlich erschweren.

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:0 (0:0)

1:0 Konoplyanka (50.)

2:0 Naldo (82.)

Schalke: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - Caligiuri, Bentaleb, Schöpf - Goretzka (71. McKennie), Harit (87. Di Santo) - Burgstaller, Konoplyanka (74. Pjaca)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Schmelzer (86. Götze) - Sahin, Dahoud (79. Sancho) - Pulisic, Reus, Philipp (46. Schürrle) - Batshuayi

Schiedsrichter: Gräfe

Gelbe Karten: Burgstaller - Piszczek

Zuschauer: 61.786