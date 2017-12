Niederlage gegen Bremen Dortmund stürzt weiter ab

Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:2 (0:1)

Borussia Dortmund kommt weiter nicht aus der Krise. Nach der Heimniederlage gegen Werder Bremen hat der BVB nur eines der vergangenen 13 Pflichtspiele gewonnen. Maximilian Eggestein erzielte das 0:1 mit einem Linksschuss in die lange Ecke (26. Minute). Pierre-Emerick Aubameyang glich nach einer knappen Stunde aus, als er sich nach einer Kopfballvorlage von Shinji Kagawa gegen Philip Bargfrede durchsetzte (58.).

Doch Theodor Gebre Selassie erzielte in der 65. Minute das Siegtor, indem er nach einer Ecke von Kruse aus fünf Metern einköpfte. Kagawa vergab die größte Chance zum erneuten Ausgleich, als er den am Boden sitzenden Aubameyang anschoss, anstatt das leere Tor zu treffen. Der erste Bremer Auswärtssieg war aber teuer erkauft: Werder musste Fin Bartels (Achillessehnenriss) und Zlatko Junuzovic (muskuläre Probleme) verletzt auswechseln.

Eintracht Frankfurt - Bayern München 0:1 (0:1)

Ohne den erst kurz vor Schluss eingewechselten Stürmer Robert Lewandowski und den kurzfristig verletzten Keeper Sven Ulreich setzte der FC Bayern seinen Erfolgslauf auch in Frankfurt fort. Tom Starke, erst kürzlich aus dem Profi-Ruhestand reaktiviert, stand zwischen den Bayern-Pfosten. Arturo Vidal brachte den Tabellenführer nach 20 Minuten in Führung. Joshua Kimmich flankte nach einem abgewehrten Eckstoß von rechts scharf auf den zweiten Pfosten, wo Vidal per Kopf traf.

RB Leipzig - Mainz 05 2:2 (2:1)

RB Leipzig bleibt zunächst erster Verfolger des Tabellenführers FC Bayern, holte aber trotz zweimaliger Führung gegen Mainz nur einen Punkt. Das 1:0 fiel nach einem schönen Angriff über die rechte Seite, als Kevin Kampl ein Anspiel von Diego Demme verwertete (29.). Die abstiegsgefährdeten Gäste glichen aus, als Robin Quaison nach einem Freistoß von Daniel Brosinski, den Peter Gulacsi abgeklatscht hatte, schneller reagierte als alle Leipziger und am rechten Pfosten abstaubte (39.).

Schiedsrichter Patrick Ittrich entschied in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf Elfmeter für RB nach einem Foul an Yussuf Poulsen. Timo Werner verwandelte den Strafstoß mit etwas Glück. Mainz rettete das Unentschieden, als Emil Berggreen in der 87. Minute nach Ecke von Alexandru Maxim das 2:2 köpfte.

Hamburger SV - VfL Wolfsburg 0:0

Mit dem zweiten 0:0 in Folge gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf bleibt der HSV knapp vor dem Relegationsplatz. Trotz zahlreicher Abschlüsse blieben die Rothosen gegen Wolfsburg harmlos, und 50.000 Fans gingen unzufrieden nach Hause.