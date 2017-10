Fußball-Bundesliga Hannover schockiert BVB, Köln verspielt Führung

Hannover 96 - Borussia Dortmund 4:2 (2:1)

Nächster Rückschlag für den BVB: Zum dritten Mal in Folge hat der Pokalsieger in der Bundesliga nicht gewinnen können. Bei Hannover 96 unterlag Dortmund nach einer schwachen Vorstellung 2:4 (1:2). Zunächst verwandelte Jonathas einen Foulelfmeter, den Torhüter Roman Bürki verschuldet hatte (20. Minute). Die Entscheidung von Schiedsrichter Patrick Ittrich war allerdings umstritten. Den zwischenzeitlichen Ausgleich von Dan-Axel Zagadou (28.) beantwortete Ihlas Bebou (40.) mit der erneuten Führung.

In der zweiten Hälfte machte Andriy Yarmolenko dem BVB zunächst Mut: Der Zugang von Dynamo Kiew erzielte seinen zweiten Saisontreffer (52.). Doch die Freude währte erneut nur kurz: Nach einer Notbremse von Zagadou verwandelte Felix Klaus einen Freistoß direkt zum 3:2 (60.). Der BVB-Verteidiger sah für sein Vergehen die Rote Karte und fehlt damit im Spitzenspiel gegen Bayern München am kommenden Samstag (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky). Kurz vor dem Ende setzte Bebou nach einem Konter den Schlusspunkt (86.).

FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 1:1 (1:0)

Schalke 04 verpasst den Sprung an die Spitzenplätze: Gegen den VfL Wolfsburg spielte das Team von Trainer Domenico Tedesco nur 1:1 (1:0). Nabil Bentaleb verwandelte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter (43.), dem ein Videobeweis vorausgegangen war. Wolfsburg hätte ebenfalls nach einem Strafstoß zurückkommen können, doch Mario Gomez rutschte weg und setzte den Ball weit über das Tor von Ralf Fährmann (60.). Das gelang dann dem eingewechselten Divock Origi nach Vorarbeit von Mario Gómez in der Nachspielzeit.

Hertha BSC - Hamburger SV 2:1 (1:0)

Der Negativlauf des HSV geht weiter: In Berlin kassierten die Hamburger die siebte Niederlage in den vergangenen acht Spielen. Niklas Stark brachte Hertha nach einem Eckball von Marvin Plattenhardt per Kopf in Führung (17.), nach der Pause sorgte Karim Rekik ebenfalls per Kopf für die Vorentscheidung (50.). Hamburg war harmlos und kam erst in der Schlussphase zum Anschlusstreffer durch Jann-Fiete Arp (74.). In der Tabelle steht Hamburg weiter auf dem Relegationsplatz, kann aber morgen von Werder Bremen abgefangen werden. Die Berliner, die unter der Woche im Pokal gegen Köln verloren hatten, sind nun Neunter.

1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:0)

Borussia Mönchengladbach hat sich in einer umkämpften Partie bei 1899 Hoffenheim durchgesetzt. Gladbachs Vincenzo Grifo traf nach einem Schuss vom Strafraumeck den Pfosten (21.). Besser machte es Hoffenheims Kerem Demirbay auf der anderen Seite: Der 24-Jährige traf aus 20 Metern zur Führung für den Gastgeber (25.). In der zweiten Hälfte erzielte Thorgan Hazard den Ausgleich (61.), wenig später erhöhte Matthias Ginter auf 2:1 (79.) - Grifo bereitete beide Treffer vor. Für den Entstand sorgte Gladbachs Innenverteidiger Jannik Vestergaard per Kopf (82.). Durch die Niederlage steht das Team von Julian Nagelsmann auf dem siebten Tabellenplatz, Dieter Heckings Borussia ist Sechster.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 2:1 (0:1)

Bayer Leverkusen bleibt in dieser Saison im eigenen Stadion ungeschlagen, der 1. FC Köln weiter Tabellenletzter: Sehrou Guirassy brachte die Mannschaft von Trainer Peter Stöger zunächst in Führung (23.), doch nach dem Seitenwechsel drehten Leon Bailey (54.) und Sven Bender (74.) die Partie. Leverkusen springt durch den Sieg auf den siebten Tabellenplatz.