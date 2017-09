Bundesliga BVB verpasst Sieg in Freiburg, Hannover bleibt ungeschlagen

SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:0

Der BVB hat erstmals in der neuen Saison Punkte liegen lassen - und das, obwohl Freiburg eine Stunde lang in Unterzahl spielte. Für SC-Zugang Yoric Ravet gab es bei seinem ersten Bundesligaspiel für ein hartes Foul an Marcel Schmelzer, der daraufhin ausgewechselt werden musste, zunächst nur Gelb. Aber Schiedsrichter Benjamin Cortus sah sich die Szene nochmals am Spielfeldrand in der Wiederholung an und entschied dann nach Rücksprache mit dem Videoassistenten auf Rot (30.). Dortmund war stets die spielbestimmende Mannschaft, erspielte sich aber kaum Torchancen und musste sich mit dem Remis zufriedengeben. Dennoch bleibt der BVB vor dem Spiel des FC Bayern bei der TSG Hoffenheim (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) zunächst an der Tabellenspitze.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)

Kevin-Prince Boateng hat sein erstes Bundesligator seit Februar 2014 geschossen. Der Treffer war gleichzeitig der erste für Frankfurt in der neuen Saison und sicherte der Eintracht einen knappen Sieg in Mönchengladbach. In Folge eines langen Einwurfs schloss Boateng aus sechs Metern unbedrängt ab (13.). Für die Borussia ist es nach dem Last-Minute-Gegentor beim 2:2 in Augsburg der nächste Rückschlag.

FC Augsburg - 1. FC Köln 3:0 (2:0)

Die Kölner Negativserie hält an. Auch nach drei Spieltagen bleibt der FC ohne Punkt und rutscht vorerst auf den letzten Tabellenplatz ab. Alfred Finnbogason traf schon vor der Pause doppelt - erst per Kopf nach einer Flanke von Philipp Max (22.), dann per Elfmeter nach einem Foul von Kölns Jonas Hector an Marcel Heller (33.). In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte erzielte Finnbogason noch seinen dritten Treffer. Der FCA feiert durch den klaren Erfolg seinen ersten Saisonsieg.

VfL Wolfsburg - Hannover 96 1:1 (0:0)

Das Niedersachsen-Derby endet unentschieden. Daniel Didavi traf mit einem abgefälschten direkten Freistoß zur Wolfsburger Führung (52.) und bleibt damit der einzige VfL-Spieler, der in der laufenden Saison in der Liga getroffen hat. Aber Hannover glich durch ein kurioses Tor noch aus: Martin Harnik profitierte von einem Durcheinander im Strafraum und schloss mit der Hacke zum 1:1 ab. Aufsteiger 96 ist damit auch nach drei Spielen weiter ungeschlagen, Wolfsburg verpasste seinen zweiten Sieg.

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 3:1 (1:1)

Leverkusen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, dabei ging Bayer in Mainz sogar in Führung: Wendell fand mit seinem Zuspiel Dominik Kohr, der aus gut 15 Metern zur Führung abschloss (22.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel der Ausgleich: Yoshunori Muto traf mit einer Direktabnahme in Folge einer Flanke von Daniel Brosinski. Nach der Pause drehte der FSV das Spiel durch einen Kopfballtreffer von Abdou Diallo (57.) und einen abgefälschten Schuss von Suat Serdar (71.).