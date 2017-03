Bundesliga BVB zittert sich zu Heimsieg gegen Ingolstadt

Der BVB hat seine beeindruckende Heimserie durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Ingolstadt weiter ausgebaut. Die Dortmunder sind nun seit 33 Bundesligaspielen im eigenen Stadion ungeschlagen (27 Siege, sechs Remis). Den einzigen Treffer gegen den Tabellenvorletzten erzielte Pierre-Emerick Aubameyang (14. Minute). Der BVB festigte mit diesem Erfolg den dritten Tabellenplatz, der FC Ingolstadt verpasste trotz einer guten Leistung die Gelegenheit, den Rückstand auf Relegationsplatz 16 zu verkürzen.

Auch ohne seinen gelbgesperrten Top-Vorbereiter Ousmane Dembélé (neun Assists) zeigte sich der BVB gleich in Spiellaune. Ausgangspunkt des frühen Führungstreffers war Shinji Kagawa, der nach einer starken Körpertäuschung an der Mittellinie Marcel Schmelzer in Szene setzte. Dessen flache Hereingabe von der linken Seite verwertete Aubameyang flach mit dem linken Fuß (14.). Für Aubameyang war es bereits der 23. Bundesliga-Treffer der Saison.

Dortmund ruhte sich im Anschluss allerdings auf dieser knappen Führung aus. Ingolstadt war im ersten Spielabschnitt das aktivere Team, nutzte aber seine Chancen zum Ausgleich nicht. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich ließ Mathew Leckie ungenutzt: Nach einer Ecke kam Leckie aus wenigen Metern frei zum Kopfball, Roman Bürki bewahrte seinem Team aber mit einem starken Reflex den knappen Vorsprung (19.). Alfredo Morales vergab eine weitere Kopfballgelegenheit (27.), BVB-Keeper Bürki musste zudem gegen Sonny Kittel retten (39.). Die aussichtsreichsten Möglichkeiten der Gastgeber setzten Erik Durm (29.) und Raphael Guerreiro (45.) deutlich am FCI-Tor vorbei.

Auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit hatten die Schanzer zunächst die besseren Möglichkeiten: Nach einem Missverständnis zwischen Matthias Ginter und Sokratis hatte Leckie die nächste Gelegenheit zum 1:1, traf den Ball aber nicht richtig (46.). Sechs Minuten darauf durfte sich der BVB bei Schiedsrichter Daniel Siebert bedanken, dass dieser einen klaren Foulelfmeter für Ingolstadt nicht erkannte. Bürki war bei einer Rettungsaktion Darío Lezcano in die Beine gerutscht und hatte erst deutlich nach dem Kontakt den Ball gesichert (52.).

Der Champions-League-Viertelfinalist kam nur noch zu zwei Halbchancen durch Sokratis, der von Romain Bregerie bedrängt den Ball knapp am linken Pfosten vorbeispitzelte (54.), und einen Distanzversuch von Erik Durm (74.). Auch der BVB hätte allerdings in der 79. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekommen können, der eingewechselte Pascal Groß wehrte einen Freistoß von Gonzalo Castro im Strafraum mit der Hand ab.

Die letzte Gelegenheit verpasste erneut Leckie. In der vierten Minute der Nachspielzeit setzte er den Ball über das Tor der Dortmunder, sinnbildlich für die Chancenverwertung des FCI an diesem Freitagabend. Trotz der Niederlage war Ingolstadts Trainer Maik Walpurgis mit seinem Team zufrieden. "Ich habe der Mannschaft ein Riesenkompliment ausgesprochen für eine großartige Leistung. Unser Weg stimmt", sagte der Coach, gab aber auch zu: "Das war nicht nur Pech, in manchen Situationen waren wir zu überhastet."

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 1:0 (1:0)

1:0 Aubameyang (14.)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Castro (83. Merino) - Durm, Pulisic (77. Schürrle), Kagawa, Guerreiro (56. Weigl) - Aubameyang

Ingolstadt: Hansen - Matip, Bregerie, Tisserand - Hadergjonaj, Cohen (83. Multhaup), Morales (90. Hinterseer), Suttner - Leckie, Kittel (75. Groß) - Lezcano

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Zuschauer: 81.360

Gelbe Karten: Schmelzer / Lezcano, Hadergjonaj, Suttner