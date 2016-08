Bundesliga: Stindl schießt Gladbach zum Sieg gegen Leverkusen

Borussia Mönchengladbach hat in einer hochklassigen Partie 2:1 (1:0) gegen Bayer 04 Leverkusen gewonnen. Die Mannschaften hatten zahlreiche Gelegenheiten, um das Ergebnis deutlich höher ausfallen zu lassen. Doch die Torhüter beider Teams zeigten mehrere starke Paraden. Gladbachs Angreifer André Hahn erzielte die Führung (45.+1 Minute), Joel Pohjanpalo traf kurz nach seiner Einwechslung zum Ausgleich (77.). Lars Stindl markierte den Siegtreffer (85.).

Die erste Offensivaktion des Spiels gehörte Bayer Leverkusen. Nach einem Eckball von Kevin Volland hatte Jonathan Tah aus fünf Metern die Chance zur Führung. Der Innenverteidiger schaltete allerdings einen Augenblick zu spät und verpasste den Ball (6.).

In der Folge fand das Spiel vorwiegend in der Hälfte der Gladbacher statt. Leverkusen verpasst es jedoch, eine zwingende Torchance herauszuspielen. Diese gab es auf der anderen Seite: Nach einem Konter über Lars Stindl setzte sich Raffael im Strafraum der Leverkusener gegen Tin Jedvaj durch, schloss danach aber eigensinnig ab. Sein Versuch wurde durch Bernd Leno pariert. Beim Nachschuss traf Oscar Wendt das Gesicht des Leverkusener Torhüters, der kurz darauf behandelt werden musste, aber weiterspielen konnte (21.).

Nach dieser Chance fand Gladbach deutlich besser ins Spiel. Raffael schickte André Hahn mit einem Steilpass Richtung Leverkusener Tor, doch der 26-Jährige schoss aus spitzem Winkel und rund 20 Metern Entfernung knapp neben das Gehäuse von Leno (28.).

Aus einer zähen Partie entwickelte sich ein ansehnliches Fußballspiel, bei dem es kurz vor der Halbzeitpause noch weitere Chancen gab: Tah hatte nach einem Freistoß von Kevin Volland per Kopf die Gelegenheit zur Leverkusener Führung, traf aber nur die Latte. Im direkten Gegenzug schloss Traoré Gladbachs Gegenangriff ab, Leno hielt den Schuss von der Strafraumgrenze jedoch fest.

Wiederum nur drei Minuten später folgte erneut ein Gladbacher Konter. Nach einer starken Passstafette von Stindl, Raffael, Traoré und Hahn tauchte Letzterer vollkommen frei vor Leno auf. Hahn traf Lenos Gesicht - und nicht das Leverkusener Tor.

Besser machte es Hahn kurz unmittelbar vor dem Pausenpfiff: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Kramer verschätzte sich Tah und köpfte den Ball in der Rückwärtsbewegung in den Lauf des Gladbacher Angreifers. Hahn hatte freie Bahn und schob das Spielgerät in die rechte Ecke (45.+1).

Leverkusen startete deutlich besser in den zweiten Durchgang. Kevin Kampl hatte nach einem Pass von Hakan Calhanoglu die Möglichkeit zur Führung. Der 25-Jährige setzte seinen Schuss jedoch knapp neben das Tor von Sommer (50.). Kurz darauf probierte Bellarabi - ebenfalls auf Vorlage von Calhanoglu - Sommer zu überwinden, aber auch der Nationalspieler verzog.

Dann begann die furiose Schlussphase: Zunächst traf der erst kurz zuvor eingewechselte Joel Pohjanpalo zum 1:1-Ausgleich für Leverkusen. Karim Bellarabi hatte ihm den Ball mustergütig aufgelegt. Wenige Minuten später erzielte Lars Stindl nach einem schönen Pass von Thorgan Hazard die 2:1-Führung für Gladbach. Das Team von André Schubert konnte die knappe Führung über die Zeit retten.

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen 2:1 (1:0)1:0 Hahn (45.+1)

1:1 Pohjanpalo (79.)

2:1 Stindl (85.)

Gladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Jantschke (46. Vestergaard) - Traoré (61. Johnson), Strobl, Kramer, Wendt - Stindl - Hahn (84. Hazard), Raffael

Leverkusen: Leno - Jedvaj, Tah, Toprak, Wendell - Kampl, Baumgartlinger, Aranguiz (77. Pohjanpalo), Calhanoglu (64. Brandt) - Bellarabi, Volland (64. Mehmedi)

Gelbe Karten: Kramer, Stindl - Toprak, Bellarabi, Wendell

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (München)

Zuschauer: 54.000 (ausverkauft)