Gelungene Saisonpremiere: Borussia Mönchengladbach ist mit einem Sieg im Rheinderby in die neue Saison gestartet. Vor heimischer Kulisse siegte die Mannschaft von Dieter Hecking 2:0 (0:0) über den Nachbarn Bayer Leverkusen. Jonas Hofmann brachte sein Team per Elfmeter in Führung (55. Minute), Fabian Johnson vollendete nur wenig später eine ansehnliche Kombination der Gastgeber zum Endstand (58.). Bayer ist damit vorerst Tabellenletzter.

Fünf von sechs Elfmetern hatte Thorgan Hazard in der vergangenen Saison für Borussia Mönchengladbach verwandelt. Einzig Frankfurts Lukas Hradecky hatte den Belgier bezwingen können. Der steht nun bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, fiel für den Saisonauftakt jedoch aus. So bekam es Hazard in der 38. Minute mit seinem Vertreter Ramazan Özcan zu tun - und scheiterte.

Auch Leverkusen war in der ersten Hälfte nah dran am Tor. Eine Flanke von Kevin Volland köpfte Leon Bailey an die Latte (17.), Volland selbst scheiterte in der 33. Minute freistehend am Block von Matthias Ginter.

Nach einer torlosen ersten Hälfte gab es den zweiten Elfmeter für Gladbach, als Aleksandar Dragovic Florian Neuhaus foulte. Dieses Mal trat Hofmann an und traf zur Gladbacher Führung (55.). Die Gastgeber wurden offensiver und Johnson veredelte nur Momente später einen sehenswerten doppelten Doppelpass mit Raffael zum 2:0 (58.).

Volland versuchte es in der 66. Minute mit einem kraftvollen Schuss, scheiterte jedoch an Yann Sommer im Gladbacher Tor. Leverkusens Özcan rettete mit seiner zweiten starken Parade der Partie gegen Rafael und lenkte den Ball an den Außenpfosten (69.). Nur eine Minute später gab es ein Durcheinander im Bayer-Strafraum, Gladbach bekam gleich mehrere Schusschancen, konnte jedoch keine nutzen.

In der 86. Minute kam Lucas Alario noch einmal zu einer Großchance für Bayer. Doch seinen Kopfball aus sechs Metern hielt Sommer mit einer starken Parade. Gladbach steht nach dem Sieg vorübergehend auf Platz zwei der Tabelle.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2:0 (0:0)

1:0 Hofmann (55., Foulelfmeter)

2:0 Johnson (58.)

Mönchengladbach: Sommer - Beyer, Ginter, Jantschke, Wendt - Strobl - Hofmann, Neuhaus (88. Zakaria) - Hazard, Johnson (83. Herrmann) - Raffael (79. Pléa)

Leverkusen: Özcan - Henrichs (65. Kiese Thelin), Tah, Dragovic, Wendell - Havertz, Kohr - Bailey (77. Weiser), Volland (77. Bellarabi), Brandt - Alario

Schiedsrichter: Dingert

Gelbe Karten: - Henrichs, Kohr

Zuschauer: 54.018