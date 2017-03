Bundesliga Gladbach besiegt Schalke deutlich

Borussia Mönchengladbach hat das erste von drei Aufeinandertreffen mit dem FC Schalke innerhalb von 13 Tagen für sich entschieden. Das Team von Trainer Dieter Hecking setzte sich vor heimischem Publikum 4:2 (1:1) durch. Fabian Johnson per Doppelpack (28. Minute, 64.), Oscar Wendt (67.) und Raffael (76.) erzielten die Treffer für Gladbach. Schakes Nabil Bentaleb egalisierte das Ergebnis zwischenzeitlich durch einen verwandelten Foulelfmeter (38.), Leon Goretzka erzielte in der zweiten Halbzeit den Ehrentreffer (83.) In der Tabelle rückt Gladbach durch den Sieg vor auf Platz acht, Schalke bleibt 13.

Gladbach war in der Anfangsphase das bessere Team: Bereits nach 28 Sekunden hatte Raffael nach Vorlage von Lars Stindl die Möglichkeit zur Führung, sein Schuss landete jedoch knapp neben dem Tor. In der Folge hatte der Gastgeber zwar mehr Ballbesitz, konnte sich allerdings keine klaren Torchancen erspielen. So kam Schalke von Minute zu Minute besser in die Partie und zu seinem ersten Abschluss durch Leon Goretzk (20.).

Nach Goretzkas Versuch hatte Schalke mehr Ballaktionen, doch die Führung erzielte Gladbach: Tony Jantschke bediente auf dem rechten Flügel Patrick Herrmann. Der Offensivspieler flankte anschließend völlig unbedrängt ins Zentrum, wo Johnson den Ball aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken musste.

Im Anschluss war die Partie offen, beide Mannschaften suchten die Offensive, erspielten sich jedoch nur wenige erwähnenswerte Chancen. Bei einem Schalker Angriff kam Thilo Kehrer nach einem Kontakt mit Christoph Kramer im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Manuel Gräfe pfiff Elfmeter, eine vertretbare Entscheidung (37.). Bentaleb verwandelte anschließend souverän. Kurz vor der Halbzeitpause schoss Johnson aus kurzer Distanz über das Tor (42.).

Gladbach kommt stark aus der Kabine

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Guido Burgstaller nach einer Flanke von Kehrer per Kopf die Möglichkeit zur Schalker Führung, verzog allerdings knapp (47.). Auf der anderen Seite parierte Ralf Fährmann zwei Versuche von Stindl glänzend (53., 62.).

Nach einem feinen Doppelpass von Johnson und Raffael ließ Johnson Schalke-Keeper Fährmann jedoch keine Chance und schob den Ball freistehend zur 2:1-Führung ins Tor. Nur drei Minuten später sorgte Wendt nach Vorlage von Mahmoud Dahoud mit dem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung. Raffael krönte seine starke Leistung und erzielte eine Viertelstunde vor Schluss das 4:1. Leon Goretzka traf wenig später nach Vorlage von Benedikt Höwedes zum 4:2-Endstand.

Am kommenden Donnerstag, 9. März, treffen beide Klubs das nächste Mal aufeinander. Dann empfängt Schalke Gladbach zum Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals (21.05, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sport1 und Sky).

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 4:2 (1:1)

1:0 Johnson (28.)

1:1 Bentaleb (38./FE)

2:1 Johnson (64.)

3:1 Wendt (67.)

4:1 Raffael (76.)

4:2 Goretzka (83.)

Gladbach: Sommer - Jantschke, Christensen (83. Kolodziejczak), Vestergaard, Wendt - Kramer (46. Strobl), Dahoud - Herrmann (75. Hofmann), Johnson - Stindl, Raffael

Schalke: Fährmann - Höwedes, Nastasic, Badstuber (85. Konoplyanka) - Stambouli - Schöpf, Kehrer - Goretzka, Bentaleb - Burgstaller (71. Di Santo), Caligiuri (72. Huntelaar)

Gelbe Karten: Nastasic, Kehrer, Huntelaar, Di Santo

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Zuschauer: 54.014 (ausverkauft)