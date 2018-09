Borussia Mönchengladbach hat im dritten Bundesligaspiel den zweiten Sieg gefeiert. Gegen Schalke 04 gewann das Team 2:1 (1:0) und ist damit Fünfter. Schalke wartet nach der dritten Niederlage noch auf den ersten Punkt. Die Tore für Gladbach erzielten Matthias Ginter (3. Minute) und Patrick Herrmann (77.), Breel Embolo verkürzte in der Nachspielzeit (90.+3).

Es waren nicht mal 180 Sekunden absolviert, da durfte Gladbach schon jubeln. Ecke Jonas Hofmann, Kopfball Ginter - 1:0 (3.). Es war der Auftakt für eine turbulente Anfangsphase, in der die Gäste aus Gelsenkirchen meist nur hinterherliefen. Gladbach bestimmte das Tempo und hatte die Chancen, doch Alassane Pléa (8.) und Hofmann (11.) verfehlten knapp.

Schalke hatte Glück, dass es Schiedsrichter Manuel Gräfe bei einem Foul des schon verwarnten Hamza Mendyl bei einer Verwarnung beließ (23.). Nach einer halben Stunde schlichen sich Fehler in das Gladbacher Spiel ein, es war das Ende der Dominanz. Und plötzlich spielte auch Schalke mit: Ecke Sebastian Rudy, Kopfball Salif Sané, Glanzparade Yann Sommer (33.). Kurz vor der Pause drehte sich Mark Uth um Tony Jantschke, aber Sommer tauchte ab und hatte den Ball (42.).

Nach der Pause bot sich den Zuschauer ein ähnliches Bild. Schalke war das aktivere Team, Gladbach verwaltete die Führung. Und das wäre beinahe schief gegangen: Uth traf nach Vorlage von Daniel Caligiuri ins Tor, stand aber im Abseits (50.).

Gladbach nahm sich in der Offensive eine Auszeit, knüpfte erst in der Schlussphase an die starke Anfangsphase an. Erst traf Hofmann nach Vorlage von Pléa nur den Pfosten (73.). Dann traf der eingewechselte Herrmann nach Pass von Oscar Wendt - es war die Entscheidung (77.). Zwar verkürzte Embolo in der dritten Minute der Nachspielzeit noch auf 1:2, doch Sekunden später war Schluss.

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 2:1 (1:0)

1:0 Ginter (3.)

2:0 Herrmann (77.)

2:1 Embolo (90.+3)

Gladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Jantschke, Wendt - Strobl - Hofmann, Zakaria (72. Kramer) - Hazard, Johnson (67. Herrmann) - Plea (85. Neuhaus)

Schalke: Fährmann - Sané, Naldo, Nastasic - D. Caligiuri, Mendyl (25. Schöpf) - Rudy, Bentaleb - Di Santo (66. Embolo) - Uth, Burgstaller (66. Teuchert)

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Zuschauer: 54.022

Gelbe Karten: - / Mendyl, Schöpf, Nastasic, Embolo