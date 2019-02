Borussia Mönchengladbach hat sein Auswärtsspiel auf Schalke gewonnen und Platz zwei der Tabelle erobert. Das Team von Dieter Hecking spielte nach einer Roten Karte gegen Schalkes Torwart Alexander Nübel zwar eine gute halbe Stunde in Überzahl, kam jedoch erst in der 85. Minute durch einen Weitschuss von Christoph Kramer (85.) und einen Treffer von Florian Neuhaus (90.+1) zum 2:0 (0:0)-Erfolg. Gladbach steht nun hinter Borussia Dortmund auf Platz zwei der Tabelle, die Münchner fallen nach der Niederlage in Leverkusen auf Platz drei zurück.

Lange taten sich beide Teams schwer, offensiv etwas zustande zu bekommen, bis in der 40. Minute in der Arena erstmals die Schalker Tor-Musik erklang. Doch der Jubel des Publikums war verfrüht: Der Freistoß von Daniel Caligiuri war knapp am Tor vorbei geflogen und hatte nur das Außennetz getroffen.

Den zweiten Dämpfer bekamen die Fans in Gelsenkirchen in der 59. Minute, als ihr Torwart Alexander Nübel Gladbachs Thorgan Hazard als letzter Mann foulte. Nübel sah für die Aktion die Rote Karte, Ralf Fährmann gab seine Rückkehr ins Schalker Tor. Beim folgenden Freistoß konnte er sich nicht auszeichnen, denn Hazard schoss den Ball aus 17 Metern über das Tor.

Nach einem harten Foul von Nabil Bentaleb in der 72. Minute durfte es Gladbach noch mal aus ähnlicher Position versuchen. Lars Stindl traf den Ball zwar besser, Fährmann parierte jedoch stark. In der 85. Minute traf Kramer dann doch noch per Weitschuss, Florian Neuhaus hatte den Ball unhaltbar für Fährmann abgefälscht. Neuhaus selbst war es, der kurze Zeit später mit dem zweiten Gladbacher Treffer alles klar machte (90.+1).

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:0)

0:1 Kramer (85.)

0:2 Neuhaus (90.+1)

Schalke: Nübel (61. Fährmann) - Caligiuri, Sané, Nastasic, Oczipka - Rudy (75. Matondo), Bentaleb - Serdar, Konopljanka - McKennie - Uth

Mönchengladbach: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Strobl (68. Kramer) - Zakaria (78. Neuhaus), Hofmann (83. Herrmann) - Hazard, Stindl , Pléa

Schiedsrichter: Fritz

Gelbe Karten: Bentaleb / Ginter, Strobl

Rote Karte: Nübel / -

Zuschauer: 62.000