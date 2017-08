Sieg gegen Köln Gladbach gewinnt Rheinderby dank Elvedi

Borussia Mönchengladbach hat zum Abschluss des ersten Bundesliga-Spieltags gegen den 1. FC Köln gewonnen. Den entscheidenden Treffer des Tages im Rheinderby erzielte Nico Elvedi kurz nach der Halbzeitpause (49. Minute). Für die Fohlen, die in dieser Saison erstmals nach drei Jahren nicht im Europapokal vertreten sind, war es der 55. Erfolg im 105. Duell mit Köln.

Gladbachs prominentester Zugang stand in der Startaufstellung: Matthias Ginter, der den nach Chelsea abgewanderten Andreas Christensen ersetzen soll, spielte ebenso von Beginn wie Nationalmannschaftskollege Lars Stindl. Die beiden hatten gemeinsam im Sommer den Confederations Cup gewonnen. Köln bot lediglich einen neuen Spieler auf: Jhon Cordoba wurde verpflichtet, nachdem Anthony Modeste den Verein für 35 Millionen Euro verlassen hatte.

Zwischen den Rivalen vom Rhein entwickelte sich schnell eine tempo- und ereignisreiche Partie. Bereits nach 19 Minuten konnten die Gastgeber sieben Torschüsse verzeichnen, die mitgereisten Köln-Fans mussten sich hingegen bis zur 32. Minute gedulden, ehe ihr Team erstmals gefährlich wurde: Cordoba verfehlte das Tor nach einem Konter nur knapp (32.). Bei der Borussia vergaben Stindl (9./16.), Raffael (42.) und Thorgan Hazard (44.) die besten Chancen.

Doch die Überlegenheit sollte sich erst nach Wiederbeginn auszahlen: Nach einer sehenswerten Kombination schloss Elvedi einen Angriff über die linke Seite erfolgreich ab (49.). Für den 20-jährigen Schweizer war es im 47. Bundesligaspiel das erste Tor. Gladbach kombinierte sich weiter ins Angriffsdrittel und hätte schon in der 54. Minute für die Vorentscheidung sorgen können. Doch Raffaels Schuss landete am Außennetz. Auf der anderen Seite geschah nicht viel - lediglich Cordoba blieb auffällig

Gladbach brachte die knappe Führung über die Zeit. Schon bald steht für den fünffachen deutschen Meister das nächste Rheinderby an: In der zweiten Runde des DFB-Pokals, die parallel zur Partie ausgelost wurde, trifft das Team von Trainer Dieter Hecking auf Fortuna Düsseldorf (Alle Partien in der Übersicht finden Sie hier).

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

1:0 Elvedi (49.)

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Traoré (84. Hofmann), Hazard (81. Herrmann) - Raffael (88. Bobadilla), Stindl

1. FC Köln: T. Horn - Klünter, Sörensen, Heintz, Rausch (45. J. Horn) - Lehmann, Hector - Risse (59. Guirassy), Bittencourt (75. Zoller) - Jojic - Cordoba

Zuschauer: 54018 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Gelbe Karten: Zakaria, Stindl - Sörensen, Heintz