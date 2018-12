Gegen den 1. FC Nürnberg hat Borussia Mönchengladbach im achten Bundesligaheimspiel den achten Sieg geholt. Thorgan Hazard (47. Minute) und Alassane Pléa (86.) erzielten die Tore für die Gladbacher, die erstmals in der Vereinsgeschichte sämtliche Heimspiele in einer Hinrunde gewannen und weiter Tabellenzweiter vor dem FC Bayern München sind.

Gladbach begann vor heimischem Publikum verhalten - und hatte Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten. Alexander Fuchs kam im Strafraum zum Schuss, sein Versuch wurde aber noch leicht abgefälscht und landete an der Latte. Von dort prallte der Ball zu Adam Zrelak ab, doch Torhüter Yann Sommer reagierte blitzschnell und verhinderte so eben noch einen Gegentreffer (6.).

Die Nürnberger, mit 35 Gegentreffern als schlechteste Defensive der Liga angereist, agierten gegen den Ball in einem kompakten 4-1-4-1. Gladbach tat sich schwer, Lücken zu finden und brauchte fast 30 Minuten, um sich eine Chance zu erspielen. Thorgan Hazard legte für Denis Zakaria auf, doch bei dessen Schuss fehlten noch gut zwei Meter (27.).

Es war der Auftakt einer turbulenten Schlussphase, in der zunächst erneut Zakaria im Mittelpunkt stand. Nach einer Hereingabe von Thorgan Hazard kam Zakaria aus vier Metern frei zum Kopfball, köpfte aber den auf der Linie stehenden Tim Leibold an (41.). Kurz darauf entschied Schiedsrichter Robert Schröder nach einem Einsteigen von Ondrej Petrak gegen Florian Neuhaus auf Strafstoß. Hazard trat an, lupfte den Ball aber über das Tor (45.+1).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs machten es die Gladbacher dann besser. Als die Nürnberger einmal weit aufgerückt waren, schaltete Gladbach blitzschnell um: Hereingabe Ibrahima Traoré, Abschluss Thorgan Hazard - 1:0 (47.). Es sollte für viele Minuten der letzte Aufreger bleiben. Gladbach ließ es mit der Führung im Rücken ruhiger angehen, Nürnberg fiel mit Ball nur wenig ein.

In der Schlussphase ließ sich Nürnberg nach einer eigenen Ecke auskontern, Pléa vollendete eiskalt. Es war schon der neunte Saisontreffer des Angreifers.

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0)

1:0 Hazard (47.)

2:0 Pléa (86.)

Gladbach: Sommer - Johnson (75. Lang), Beyer, Elvedi (73. Cuisance), Wendt - Neuhaus, Strobl, Zakaria - Traoré (81. Herrmann), Pléa, Hazard

Nürnberg: Bredlow - Goden (46. Ewerton), Margreitter, Mühl, Leibold - Petrak, Fuchs - Misidjan (73. Salli), Matheus Pereira (81. Knöll), Palacios - Zrelak

Schiedsrichter: Robert Schröder

Zuschauer: 42.323

Gelbe Karten: Traoré / Leibold, Goden