Borussia Mönchengladbach möchte in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Nach dem vierten Bundesliga-Heimspiel in Folge ohne Sieg können die Verfolger aber noch näher heranrücken, schon am kommenden Spieltag könnte die Borussia in der Tabelle auf Platz fünf zurückfallen. Gegen den SC Freiburg kam Gladbach nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, die Tore erzielten Vincenzo Grifo (10. Minute) und Alassane Plea (16.) für den VfL.

Die Borussia schaffte es gegen defensiv gut organisierte Gäste nur selten, das in der Hinrunde so oft gezeigte druckvolle Spiel aufzuziehen. Nach drei Heimniederlagen mit insgesamt 1:11-Toren ließen sich die Gladbacher immerhin nicht vom frühen Rückstand ihres ehemaligen Mitspielers Grifo aus der Ruhe bringen. Der Offensivspieler hatte mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze getroffen (10.). Nur sechs Minuten später wurde Thorgan Hazard von Denis Zakaria freigespielt, dessen Querpass drückte Plea nach sieben torlosen Partien über die Linie.

In der zweiten Hälfte erhöhte Gladbach den Ballbesitz-Anteil und ließ Freiburg nur noch selten vor das eigene Tor kommen. Die ganz großen Torchancen waren aber nicht dabei und so holte der SC den nächsten Punkt im Abstiegskampf. Die Borussia erobert mit 47 Punkten vorerst Platz drei zurück, doch RB Leipzig (46 Punkte) kann mit einem Remis auf Schalke wieder vorbeiziehen und von hinten drängen Frankfurt (43) und Leverkusen (42) auf die Champions-League-Ränge. Freiburg steht vor der Länderspielpause mit 31 Punkten vorerst auf Platz elf.

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 1:1 (1:1)

0:1 Grifo (10.)

1:1 Plea (16.)

Gladbach: Sommer - Johnson, Elvedi, Jantschke, Wendt - Zakaria (61. Herrmann), Strobl, Hofmann (82. Raffael) - Hazard, Stindl (71. Neuhaus), Plea.

Freiburg: Schwolow - Stenzel, K. Schlotterbeck, Heintz, Günter - Frantz (77. Gondorf), Abrashi - Haberer, Waldschmidt (65. Niederlechner), Grifo (90.+1 Höler) - Petersen.

Schiedsrichter: Kampka

Gelbe Karten: - / Abrashi, Stenzel

Zuschauer: 46.832