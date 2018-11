Borussia Mönchengladbach hat zum Abschluss des zwölften Bundesliga-Spieltags seine Heimpartie gegen Hannover 96 4:1 (2:1) gewonnen. Die Treffer für den alten und neuen Tabellenzweiten erzielten Thorgan Hazard (7. Minute), Michael Lang (44.), Lars Stindl (58.) und Denis Zakaria (77.), Bobby Wood hatte die Gäste nach knapp 20 Sekunden in Führung gebracht.

Da bereits der Hoffenheimer Kerem Demirbay und der Frankfurter Jonathan de Guzmánan diesem Spieltag in den ersten 60 Sekunden getroffen hatten, ist dieser einer für die Bundesliga-Geschichtsbücher: Zum ersten Mal konnten gleich drei Akteure einen Treffer in der ersten Spielminute erzielen.

3 – Zum ersten Mal in der Bundesligageschichte fallen an einem Spieltag 3 Tore in der 1. Minute. Schnellstart. #BMGH96 pic.twitter.com/eXC7mEzzb9 — OptaFranz (@OptaFranz) 25. November 2018

Vor Woods Treffer waren nur 96-Profis am Ball. Vom Anpfiff weg gelangte der Ball in die Defensivreihe der Hannoveraner. Josip Elez schlug den Ball weit nach vorne, wo ihn Niclas Füllkrug per Kopf in den Lauf von Wood verlängerte. Die Leihgabe vom Hamburger SV tunnelte Gladbachs Torhüter Yann Sommer und traf zur Führung für die Gäste.

Hazard mit Tor und Assist

Bereits in der siebten Minute fiel der Ausgleich: Hazard zirkelte den Ball aus halbrechter Position wunderbar in den linken Winkel. Hannovers Schlussmann Michael Esser war ohne Abwehrchance. Der erste Bundesligatreffer des Schweizers Lang drehte die Partie. Der Außenverteidiger war Elez entwischt und platzierte den Ball aus ungünstiger Position halbrechts durch die Beine von Esser.

Die Entscheidung fiel in der 58. Minute: Hazard flankte von der linken Strafraumkante mit viel Gefühl auf den hinter den Abwehrspielern einlaufenden Stindl, der den Angriff mit einem Volleyschuss vollendete (58.). Zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf Zakaria nach starker Vorarbeit von Tobias Strobl zum 4:1 (77.).

Zusammenprall zwischen Bazee und Ginter

Aufreger des Spiels war ein böser Zusammenstoß in der 36. Minute: Hannovers Noah Sarenren Bazee prallte aufgrund eines kleinen Schubsers des Gladbachers Jonas Hofmann ungebremst in Matthias Ginter. Beide Spieler stießen mit den Köpfen aneinander. Nach minutenlanger Behandlungspause wurde Ginter auf einer Trage vom Platz gebracht, Bazee spielte zunächst mit einer großen Beule an der Stirn weiter, musste kurz vor dem Halbzeitpfiff aber ebenfalls ausgewechselt werden. Über die Schwere der Verletzungen war bei Abpfiff noch nichts bekannt.

Die Gastgeber bleiben nach dem sechsten Sieg im sechsten Heimspiel Zweiter, Hannover belegt weiterhin den Relegationsrang.

Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 4:1 (2:1)

0:1 Wood (1.)

1:1 Hazard (7.)

2:1 Lang (44.)

3:1 Stindl (58.)

4:1 Zakaria (77.)

Mönchengladbach: Sommer - Lang, Ginter (40. Jantschke), Elvedi, Wendt - Hazard, Neuhaus, Strobl, Hofmann, Pléa (75. Zakaria) - Stindl (81. Raffael)

Hannover: Esser - Korb, Anton, Elez, Ostrzolek - Sarenren Bazee (45.+3 Haraguchi), Bakalorz, Fossum (65. Wimmer), Maina (71. Weydandt) - Füllkrug, Wood

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Gelbe Karten: - / Ostrzolek

Zuschauer: 50.000