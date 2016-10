Schalkes Sieg gegen Gladbach Die Wende ist geschafft

Normalerweise halten Fußballer ihre Ängste und Sorgen recht konsequent aus der Öffentlichkeit fern. Gefühle nach öffentlicher Kritik und nach schlimmen individuellen Fehlern, behalten die Spieler meist für sich. Schalkes Breel Embolo beispielsweise hat sich während des furchtbaren Saisonstarts gar nicht öffentlich geäußert, und dennoch ist er der Spieler, der die ehrlichsten Einblicke ins Befinden der Mannschaft gewährt. Vorige Woche nach der Niederlage bei 1899 Hoffenheim hat der 19-Jährige geweint, und in der 56. Minuten der Partie seines Teams gegen Borussia Mönchengladbach hat der junge Stürmer neue Einblicke in sein Innenleben gewährt.

Nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 lief er jubelnd vor die Nordkurve und hielt sich demonstrativ die Ohren zu. Das viele Gerede über seine durchwachsenen Leistungen war ihm nah gegangen, die Erwartungen, mit denen er als teuerster Transfer der Schalker Klubgeschichte konfrontiert worden war, waren eine Last. "Es wurde viel geschrieben, viel geredet", begründete er seine Pantomime, und sprach von einer "negativen Stimmung". Aber der innere Kreis "habe immer zusammen gestanden", berichtete der Held des ersten Saisonsiegs, der am Ende überraschend hoch ausgefallen war.

Mit 4:0 gewann der Revierklub nach zuvor fünf Niederlagen in Folge. Es war eine Befreiung für den Schweizer, der das zweite und das vierte Tor selbst geschossen und das dritte mit einem klugen Pass eingeleitet hatte. "Ich bin sehr froh, dass ich heute getroffen habe", sagte Embolo nach seinen ersten Bundesligatoren überhaut, er war erfüllt von einem starken Gefühl tiefer Erleichterung, das ganz Schalke an diesem Abend ergriffen hatte.

Dabei war bis zum Führungstreffer von Eric Maxim Choupo-Motings deutlich erkennbar, wie sehr das Selbstvertrauen der Schalker in den vergangenen Wochen gelitten hat. Und weil die Gladbacher eine merkwürdige Auswärtsneurose entwickelt haben, bekam das Publikum in der ersten Halbzeit kaum Konstruktives geboten. Und als die Gladbacher in der zweiten Hälfte gerade etwas besser wurden, griff der Fußballgott ein.

Choupo-Moting war nach einem leichten Kontakt im Strafraum zu Fall gekommen, und der folgende Elfmeterpfiff war höchst umstritten. "Der Ball war heute Schalker", sagte Gladbachs Christoph Kramer. Es war ein Augenblick mit dem Potenzial, als Wendepunkt der Saison in die Annalen einzugehen. Wobei die Schalker diese Entscheidung nicht einfach geschenkt bekommen haben, sie haben eine Menge investiert.

Bei aller Fehlerhaftigkeit im Spielaufbau hätten die Spieler endlich mal "wie Männer verteidigt", sagte Manager Christian Heidel. In der Frühphase der Saisonstartkrise hatten wohl einige Spieler gedacht, die Sache werde sich mit so viel Qualität im Kader, dem neuen tollen Trainer und dem gefeierten Manager schon von alleine geben.

Krisenmanagement bislang überzeugend

Dieser gefährlichen Haltung hatte Heidel mit einer Ansprache vor der Mannschaft entgegen gewirkt. Er sei nicht laut geworden, habe die Spieler aber "sensibilisieren" wollen. "Wir stecken da unten drin und es ist nicht so einfach da rauszukommen". Das gilt natürlich weiterhin, aber klar ist: Das Krisenmanagement war bisher sehr überzeugend.

Heidel hat das Kunststück vollbracht, eine unglaubliche Niederlagenserie auf Schalke zu moderieren, ohne den Trainer zu beschädigen. Das ist schon lange keinem Gelsenkirchener Manager mehr gelungen. Das Klima im Unternehmen hat keinen substanziellen Schaden genommen. "Wir sind seit Saisonbeginn in einer sehr schlechten Situation, aber wie der Klub damit umgeht, ist herausragend." Früher einmal gab es in solchen Phasen diskutable Verlautbarungen aus dem Aufsichtsrat oder es wurden Interna aus der Kabine publik, all das gab es nicht.

Und so langsam kommen auch die neuen Spieler im königsblauen Revier an. Naldo blieb endlich einmal ohne großen Fehler, Nabil Bentaleb spielte solide, und Embolo hat einen ersten Durchbruch geschafft. Heidel lobte den 22-Millionen-Euro-Mann explizit dafür, wie "er ackert, wie der in jeden Zweikampf geht, wie er sich aufopfert". Dass er seine Kritiker mit seinem Torjubel direkt in die Schranken weist, zeugt ebenfalls von großem Mut.