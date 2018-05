Christian Titz wird auch in der kommenden Saison Trainer in Hamburg bleiben. Was sich bereits in den vergangenen Wochen angedeutet hatte, hat der Verein nun offiziell bestätigt. "Christian Titz hat in den vergangenen Wochen und Monaten mit seiner inhaltlich geprägten Arbeit bewiesen, dass er der richtige Mann für unsere sportliche Neuausrichtung ist", sagte Vorstand Frank Wettstein.

Titz hatte mit dem HSV in acht Spielen 13 Punkte gesammelt und den erstmaligen Abstieg des Klubs aus der Bundesliga fast noch verhindert. "Ich fühle mich wohl in Hamburg und beim HSV und habe immer gesagt, dass ich mir auch ein Engagement über diese Saison hinaus sehr gut vorstellen könnte", sagte der 47 Jahre alte Titz nach Bekanntgabe der Übereinkunft. Der Trainer unterschrieb einen Vertrag bis 2020.