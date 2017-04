Niederlage in Darmstadt Schalke blamiert sich beim Tabellenletzten

Darmstadt 98 hat zum Abschluss des 29. Spieltags einen überraschenden Sieg gefeiert. Der Tabellenletzte bezwang Schalke 04 durch ein Tor von Jérome Gondorf in letzter Minute 2:1 (1:0). Zuvor hatte Coke mit seinem ersten Bundesliga-Tor den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, nachdem Mario Vrancic die Gastgeber früh in Führung gebracht hatte (11. Minute). Darmstadt hätte schon bei einem Unentschieden als erster Absteiger der Saison 2016/2017 festgestanden. S04 ist nun Elfter und hat vier Punkte Rückstand auf einen Europapokalplatz.

Nach der schwachen Vorstellung in der Europa League gegen Ajax Amsterdam (0:2) verpatzte Schalke auch den Start beim Tabellenletzten aus Darmstadt. Nach elf Minuten ging das Team von Trainer Torsten Frings durch Vrancic in Führung. Der Mittelfeldspieler, der schon in der Vorwoche doppelt gegen Ingolstadt getroffen hatte, wurde zuvor von Marcel Heller in Szene gesetzt.

Schalke reagierte wütend und verpasste mehrfach den Ausgleich: Donis Avdijaj (14., 21.), Holger Badstuber per Kopf (18.) und Guido Burgstaller (20.) brachten den Ball aus aussichtsreichen Positionen nicht im Tor von Michael Esser unter. Mit etwas Glück hätte Darmstadts Heller noch vor der Pause für eine Vorentscheidung sorgen können. Doch der Mittelfeldspieler verzog einen Schuss aus 18 Metern nur sehr knapp (39.).

Nach einer weiteren vergebenen Chance in der zweiten Hälfte durch Burgstaller (50.) bekamen die Gäste in der 58. Minute nach einem Foul an Daniel Caligiuri einen Elfmeter zugesprochen. Burgstaller trat an und scheiterte erneut am starken Esser. In der Folge strahlten auch die 98er noch einmal Gefahr aus. Jérome Gondorfs Distanzschuss wurde von Schalkes Schlussmann Ralf Fährmann entschärft (68.).

Schalke belohnte sich in der Schlussphase dann für den großen Aufwand: Coke traf nach einer Flanke von Max Meyer per Kopf und erzielte seinen ersten Bundesliga-Treffer. Schalkes Verteidiger Kehrer sah in der 81. Minute nach einer Notbremse an Sven Schipplock die Rote Karte.

Nach einem Eckball in der Nachspielzeit gelang Darmstadt in Überzahl der umjubelte Siegtreffer. Gondorf schloss aus kurzer Distanz erfolgreich ab und bewahrte seine Mannschaft damit vorerst vor dem Abstieg.

Darmstadt 98 - Schalke 04 2:1 (1:0)

1:0 Vrancic (11.)

1:1 Coke (75.)

2:1 Gondorf (90.+3)



Darmstadt 98: Esser - Sirigu (46. Fedetskyy), Banggaard, Sulu, Holland - Kamavuaka (77. Schipplock), Hamit Altintop - Heller, Gondorf, Vrancic - Platte (66. Rosenthal)

Schalke 04: Fährmann - Coke, Kehrer, Badstuber, Aogo - Goretzka , Geis (67. Bentaleb) - Caligiuri (81. Schoepf), Meyer, Avdijaj (55. Di Santo) - Burgstaller

Zuschauer: 17.400

Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Gelbe Karten: Sirigu, Holland, Altintop, Banggaard, Esser - Kehrer, Meyer

Rote Karte: Kehrer