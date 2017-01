Bundesliga Darmstadt verpflichtet Sidney Sam

Der fünfmalige deutsche Nationalspieler Sidney Sam wechselt auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zum abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98. Dies bestätigten beide Vereine. Der 28-Jährige soll die Offensive der Lilien zunächst für ein halbes Jahr verstärken. Für das Testspiel gegen den VfL Bochum steht Sam am Samstag bereits im Kader und erhält die Rückennummer 33.

Offensiv-Verstärkung für die Rückrunde: Sidney Sam wechselt auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zu den Lilien! #sv98 pic.twitter.com/XtSBzMMjEm — SV Darmstadt 98 (@sv98) 14. Januar 2017

"Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung. Mein Ziel ist es natürlich, wieder Spielpraxis in der Bundesliga zu bekommen und mit den Lilien den Klassenerhalt zu schaffen", erklärte Sam in der Vereinsmitteilung. Auch Lilien-Trainer Torsten Frings freut sich auf die Verstärkung der Offensive: "Er ist ein schneller, technisch versierter Offensivspieler, der über eine enorme Erfahrung verfügt."

Beim FC Schalke war Sam in der aktuellen Saison lediglich zu neun Einsätzen für das Regionalliga-Team und einem Kurzauftritt in der Europa League gekommen. In der Bundesliga blieb er dagegen unberücksichtigt.