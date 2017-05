Bundesliganoten Serge Gnabry - zu gut für die Ersatzbank

Tor

Der Tabellenführer verpasst einen Sieg gegen den Letzten. Die Stimmung in München wird zunehmend finster. Darmstadt wird zum Phänomen. Das alles hätte geschehen können, wenn Tom Starke gegen Darmstadt nicht zwischen den Pfosten des FC Bayern gestanden hätte. Der Keeper vereitelte drei Chancen, darunter einen Elfmeter von Hamit Altintop, und rette den Bayern so den 1:0-Sieg. Er spielt zwar nicht oft, aber wenn, dann ist auf Starke Verlass. Seine Bilanz in München: Acht Pflichtspieleinsätze, 13 Titel.

Innenverteidigung

Sergio Ramos, klar. Jérôme Boateng und Leonardo Bonucci. Und sonst? Wer nach Innenverteidigern auf Weltklasseniveau sucht, hat es nicht leicht. Gut möglich, dass in der Bundesliga gerade ein solcher heranwächst. Denn das Potenzial von Dayot Upamecano ist riesig. Der Leipziger ist schnell, spielintelligent, stark im Aufbau - und mit nur 18 Jahren Stammspieler in einer Top-Liga. Beim 4:1-Erfolg in Berlin schaffte er elf Klärungen, fing fünf gegnerische Pässe ab und ließ mit seinen Nebenmännern so wenige gefährliche Abschlüsse zu wie keine andere Defensivreihe an diesem Spieltag.

Im unteren Bereich findet sich ein Abwehrspieler, der ebenfalls das Potenzial zum Top-Verteidiger hat, es aber auch wegen Verletzungen nicht hat abrufen können: Bayern-Leihgabe Holger Badstuber erlebte mit dem FC Schalke bittere 90 Minuten in Freiburg. Gegen den SC war die gesamte Schalker Abwehr gleich mehrfach überfordert. Im Vergleich mit Nebenmann Benedikt Höwedes schneidet Badstuber trotzdem auffallend schlecht ab.

Außenverteidigung

Plötzlich war er da. Vor rund einem Monat tauchte der Name Lukas Klünter in der Startelf der Kölner auf, seither steht der 20-Jährige in jeder Partie des FC von Anpfiff bis Abpfiff auf dem Feld. So gut wie beim Spektakelspiel gegen Bremen (4:3) war Klünter aber noch nie. Sein Offensivdrang mündete in einer Torvorlage, hinten gelangen ihm fünf abgefangene Bälle. Arbeiten muss er noch am Kopfball: Von vier Luftduellen gewann Klünter keines. Zu Platz zwei im Ranking genügt das dennoch. Noch besser war nur Bayerns Juan Bernat. Der verschuldete zwar einen Strafstoß, war aber sowohl defensiv (Bestwert in gleich zwei Kategorien) und offensiv (als einziger Außenverteidiger mit einem Tor) stark.

Mittelfeld defensiv

Noch so ein Leipziger, der für größere Aufgaben gemacht ist: Naby Keïta zeigte gegen Berlin mit klugen Pässen und 17 Balleroberungen (!) einen überragenden Auftritt. Was den 22-Jährigen auszeichnet, ist seine Konstanz. Es war bereits das 13. Mal, dass Keïta auf seiner Position zu den Top-Drei des Spieltags gehörte.

Mittelfeld außen

Franck Ribéry? Guter Durchschnitt. Douglas Costa? Wirkungslos. Salomon Kalou? Eine große Enttäuschung. Die Stars auf den Außenbahnen blieben an diesem Spieltag ohne Highlights. Ganz vorn im Ranking liegt Ingolstadts Sonny Kittel, der gegen Leverkusen nur 45 Minuten spielte und in dieser Zeit mehr schaffte, als die meisten Konkurrenten über 90 Minuten: ein Tor, zwei gewonnene Dribblings, zwei abgefangene Bälle - das genügte diesmal für den Spitzenplatz. Dahinter liegt Gladbachs Ibrahima Traoré, der gegen seinen Ex-Klub Augsburg nur wenig mehr als eine halbe Stunde spielte und dabei die Vorlage zum 1:1-Endstand lieferte.

Mittelfeld offensiv

In der Hinrunde war er Werders Lebensversicherung. Mittlerweile läuft es bei den Bremern so gut, dass Serge Gnabry es zuletzt viermal in Folge nicht in die Startelf geschafft hat, nachdem er zuvor verletzungsbedingt hatte aussetzen müssen. Ist Gnabry plötzlich zu schlecht für Werder? Die 36 Minuten nach seiner Einwechslung gegen Köln zeigten, dass das Quatsch ist. Der 21-Jährige schaffte drei Abschlüsse, darunter das Tor zum 3:4, neun erfolgreiche Pässe im Angriffsdrittel und vier gewonnene Dribblings (Positions-Bestwert: Renato Sanches, sieben). Besser kann eine Bewerbung für die Startelf nicht aussehen.

Angriff

Der 32. Spieltag war ein Spieltag der Stürmer. Kölns Anthony Modeste traf doppelt, Leipzigs Timo Werner und Davie Selke sowie Freiburgs Florian Niederlechner auch. Doch nur letzterer steht in der SPON11, seine übrigen Leistungsdaten stechen die seiner Konkurrenten aus, und Selke kam nicht auf die für den SPIX erforderliche Spielzeit von 30 Minuten. Ganz vorne, und zwar mit deutlichem Abstand, steht Leonardo Bittencourt. Dem Kölner glückten gegen Bremen ein Tor und zwei Vorlagen. Lohnenswert ist ein Blick in den roten Bereich, in dem sich die schwächsten Angreifer tummeln. Dort finden sich Namen wie Bayerns Robert Lewandowski, der gegen Darmstadt leer ausging, und BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang, der gegen Hoffenheim zwar ein Tor erzielte, ansonsten aber schwach spielte und einen Elfmeter verschoss.

Und das ist die Elf des 32. Spieltags in der taktischen Aufstellung.

Die SPON11

