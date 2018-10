Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des achten Spieltags

Deutschland, das Land der Dichter, Denker und Torhüter. So war es zumindest einmal. Doch der Ruf bröckelt. Nationaltorhüter Manuel Neuer ist nicht mehr unumstritten. Oliver Kahn bemängelte jüngst, dass er die Torwart-Talente in der Liga vermisst. Und auch unsere Topelf der Woche liefert Anlass zur Sorge.

Die SPIEGEL-Topelf basiert auf dem SPIX. Die Einschätzungen stammen also nicht wie bei vielen anderen Notensystemen von unseren Redakteuren. Es zählen die reinen Daten. (Oder um es für Karl-Heinz Rummenigge verständlich zu formulieren: Es zählen nur echte, keine "falschen Fakten".)

Das bedeutet bei Torhütern: Je mehr Bälle ein Torhüter hält, umso besser ist sein SPIX-Wert. Der Algorithmus gewichtet dabei Paraden nach ihrer Schwierigkeit. Je näher der Schuss zum Tor abgegeben wurde, umso schwerer ist er zu halten. Zudem bewertet der SPIX die Fähigkeiten eines Torhüters im Spielaufbau anhand seiner Pässe.

Die für Fußballdeutschland schwer zu schluckende Diagnose: Bereits zum sechsten Mal in dieser Saison stammt der Keeper der Woche nicht aus Deutschland. Der Schweizer BVB-Torhüter Roman Bürki führt das Ranking an, dicht gefolgt von seinem Landsmann Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach. Damit steht bereits zum vierten Mal in dieser Saison ein Schweizer im Tor der Topelf des Spieltags.

Zufall? Wohl eher nicht. Während in Deutschland junge Torhüter kaum die Chance haben, Stammspieler zu werden, sammeln junge Schweizer Keeper in der eigenen Liga früh Erfahrungen. Die Torwart-Elite der Bundesliga stammt derzeit ohnehin aus dem Ausland: Fünf Klubs aus den Top 6 der Tabelle beschäftigen einen ausländischen Keeper. Fünf der deutschen Stammtorhüter der Liga sind 30 Jahre oder älter. Deutschland droht, seinen Nimbus des Torhüter-Lands zu verlieren.

Auch in der Innenverteidigung findet sich kein deutscher Spieler in der Topelf. Der Bosnier Ermin Bicakcic (Hoffenheim) und der Japaner Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt) führen das Ranking der Verteidiger an. Gerade Hasebe blüht auf, seit er bei Frankfurt den zentralen Part einer Dreierkette spielen darf. Bereits am sechsten Spieltag war er nur knapp an der Topelf vorbeigeschrammt.

Findet sich denn wenigstens auf der Außenverteidiger-Position ein deutscher Spieler? Nein. Damit war aber auch kaum zu rechnen, schließlich ist dies nicht gerade die Paradeposition des hiesigen Fußballs. Der Schwede Oscar Wendt (Borussia Mönchengladbach) qualifizierte sich mit einer starken Leistung für die Topelf. Auf der anderen Seite steht mit dem Brasilianer Rafinha ein Spieler vom Rekordmeister. Er ist der einzige Bayern-Akteur in der Elf der Woche.

Aber im defensiven Mittelfeld muss doch ein deutscher Spieler in der Topelf stehen!? Auch nicht! Kerem Demirbay schrammt knapp an der Topelf vorbei. Er kam nach einer Verletzung zu Saisonbeginn erst zum zweiten Mal von Beginn an zum Einsatz und trug seinen Teil zu Hoffenheims 3:1-Sieg über den 1. FC Nürnberg bei. Das kann aber natürlich nicht mithalten mit Jonathan de Guzmans Fabelleistung beim 7:1-Erfolg seiner Frankfurter. Der Niederländer stand bereits am sechsten Spieltag in der Topelf, damals aber noch als offensiver Mittelfeldspieler.

Auf den Außenbahnen befindet sich weiterhin kein deutscher Spieler in Sicht für die Topelf. Auch hier stammen die besten Spieler aus Hoffenheim und Frankfurt: Der Tscheche Pavel Kaderabek vertritt den Breisgau, der Ex-Hamburger Filip Kostic die Main-Metropole. Beide überzeugen mit ihrem herausragendem Wert im Bereich Chancenkreation. Kein Wunder: Die beiden Außen legten jeweils zwei Tore für ihren Klub auf.

Endlich! Jonas Hofmann rettet die Ehre des deutschen Fußballs - und das auch noch mit einem Fabelwert. Seine drei Tore gegen Mainz bescheren ihm einen SPIX von 100, den höchstmöglichen Wert. Hofmanns Aufschwung hängt eng zusammen mit dem taktischen System der Gladbacher: Seit er als Achter in einem 4-3-3-System viele Freiheiten genießt, zeigt Hofmann eine Spitzenleistung nach der nächsten. Längst soll Joachim Löw auf ihn aufmerksam geworden sein.

Im Sturm führt natürlich kein Weg vorbei an Luka Jovic. Seine fünf Treffer gegen Fortuna Düsseldorf gewähren ihm Eintritt in einen illustren Klub. In 55 Jahren Bundesliga gelang es gerade einmal vierzehn Spielern, fünf Treffer in einem Spiel zu erzielen. Er ist erst der zweite Stürmer nach Robert Lewandowski, dem dieses Kunststück in diesem Jahrtausend gelungen ist. Sechs Treffer gelangen übrigens erst einem Stürmer: Dieter Müller, 1977 an einem warmen Sommerabend, als sein 1. FC Köln Werder Bremen 7:2 bezwang. Angesichts der Fünf-Tore-Gala von Jovic verblasst die Leistung seines Sturmpartners Sébastien Haller etwas. Mit seinen zwei Treffern hat der Franzose es ebenfalls in die Topelf geschafft.