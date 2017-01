Bundesliga-Aufsteiger Das zweite Jahr ist immer das schwerste - oder?

Schon 1973 sinnierte Obmann Reimer Fischer in der Hamburger Landesliga: "Das zweite Jahr ist immer das schwerste." Bereits damals war es eine "alte Fußballerweisheit" über Aufsteiger, auch wenn nicht ganz klar ist, wann und von wem sie in Umlauf gebracht wurde. Gebraucht wurde sie in der Sport-Geschichte dennoch Hunderte Male. Auch HSV-Idol Uwe Seeler gab 1996 zu Protokoll: "Die zweite Saison wird immer die schwerste, das weiß jeder."

Ob es nun die zweite Saison ist, oder das zweite Jahr, manchmal auch "das verflixte zweite Jahr" - diese scheinbare Erkenntnis hat sich festgesetzt in der deutschen Sportlandschaft, nicht nur im Fußball: Mal ist es eine "alte Handballweisheit", mal bekommt ihn Biathlon-Star Magdalena Neuner zu hören, nur um dann in ihrer zweiten Weltcupsaison noch erfolgreicher zu sein als in ihrer ersten.

In der Winterpause der laufenden Bundesliga-Saison gibt es wieder Sportler, die den Spruch zu hören bekommen, konkret: die Fußballer der beiden Bundesligisten FC Ingolstadt und Darmstadt, beide derzeit am unteren Tabellenende zu finden, als Vorletzter und Letzter. Nachdem beide Teams im vergangenen Jahr ziemlich souverän die Klasse gehalten haben, heißt es nun wieder: "Das zweite Jahr ist das schwerste."

135 Absteiger in der Bundesliga-Geschichte

Für die These gibt es logisch klingende Erklärungen: Die Euphorie des Aufstiegs ist im zweiten Jahr verflogen, ebenso das Gefühl, nichts zu verlieren zu haben. Erwartungshaltung und Druck steigen, die Gegner unterschätzen einen nicht mehr. Keine Frage, es gibt eine ganze Reihe von Negativ-Beispielen - Ingolstadt und Darmstadt sind nicht alleine.

Doch das Missverhältnis zwischen erster und zweiter Saison ist eigentlich gar nicht so groß: Von den Aufsteigern, die nicht im ersten Jahr sofort wieder abgestiegen sind (davon gab es in der Bundesligageschichte 80), spielten zwar 45 eine weniger erfolgreiche zweite Saison. Doch 30 waren besser, fünf erreichten exakt den Tabellenplatz des Vorjahres.

SPIEGEL ONLINE

Doch die "alte Fußballweisheit" verliert ihre Gültigkeit, wenn man sich die Anzahl der Abstiege anschaut: In der Geschichte der Bundesliga gab es insgesamt 135 Absteiger, darunter reguläre, Relegationsabsteiger - und Zwangsabsteiger. Doch die meisten Vereine traf es mitnichten in der zweiten Saison, viel gefährlicher ist das erste Jahr: Insgesamt 55-mal mussten Teams direkt nach ihrer ersten Saison wieder runter. Lediglich 21 Mannschaften traf es im zweiten Jahr nach dem Aufstieg (Hier können Sie nachgucken, welche Teams das waren).

SPIEGEL ONLINE

Besonders gebeutelte Klubs des "verflixten zweiten Jahres" gibt es auch nicht: Außer Karlsruhe, Uerdingen und Bielefeld traf es kein Team öfter als einmal. Und in der jüngeren Vergangenheit kam die Weisheit fast gar nicht mehr zum Tragen. In den vergangenen 13 Jahren mussten lediglich drei Teams im zweiten Jahr absteigen: der SC Freiburg (2004/2005), der Karlsruher SC (2008/2009) und Kaiserslautern (2011/2012).

Ob Darmstadt und Ingolstadt solche Zahlenspiele helfen, ist zu bezweifeln. Dennoch sollten zumindest Experten wie Uwe Seeler zukünftig sagen: Das erste Jahr ist immer das schwerste.

Diese 21 Teams stiegen in der zweiten Saison nach ihrem Aufstieg wieder ab: