Spiel gegen Leipzig gedreht Köln zieht mit dem HSV gleich

Der 1. FC Köln hat nach zwei Punkten aus vier Partien wieder ein Bundesligaspiel gewonnen. Der Tabellenletzte drehte das Spiel bei RB Leipzig und gewann 2:1 (0:1). Jean-Kévin Augustin sorgte für die frühe Führung der Gastgeber (5. Minute), für Köln trafen Vincent Koziello (70.) und Leonardo Bittencourt (77.). Damit ist der FC nun punktgleich mit dem Hamburger SV und Platz 17. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt noch sieben Punkte. Leipzig kassierte die zweite Niederlage in Folge und bleibt Sechster.

Koziello feierte bei seinem Startelfdebüt einen perfekten Einstand: Er erzielte mit seinem ersten Torschuss in der Bundesliga einen Treffer. Der Franzose war im Winter aus Nizza gekommen und bisher zweimal eingewechselt worden. In der 70. Minute überwand er RB-Torwart Peter Gulasci mit einem Linksschuss und schaffte damit den Ausgleich. Wenig später machte Leonardo Bittencourt nach einem schönen Solo von Marcel Risse den Sieg perfekt.

Mit einem Erfolg mit fünf Toren Vorsprung wäre Köln sogar am Hamburger SV vorbei auf Rang 17 gesprungen. Zur Pause hätte es aber eher 5:0 für Leipzig als für Köln stehen können. RB war auch ohne Timo Werner in der Startelf das deutlich stärkere Team und ging schon in der fünften Minute in Führung: Ademola Lookman spitzelte den Ball nach einem von vielen guten Flügelläufen von Bruma an den Pfosten, Augustin nutzte den Abpraller zum 1:0. Augustin (20., 29.), Marcel Sabitzer (31.) und Marcel Forsberg (39.) hätten die Führung vor der Pause eigentlich noch ausbauen müssen.

AFP Jean-Kévin Augustin

Zur ersten gefährlichen Szene der Gäste war es erst unmittelbar vor der Pause gekommen: Yuya Osako köpfte den Ball nach einer Ecke von Marcel Risse in die Mitte, Jorge Meré drückte ihn per Kopf über die Linie (45.). Aber der Treffer zählte nicht, Meré hatte im Abseits gestanden.

In der zweiten Hälfte wurde Köln mutiger und belohnte sich mit den Toren durch Koziello und Bittencourt. Am kommenden Spieltag hat der FC nun die Chance, erstmals seit dem zweiten Spieltag den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Dann ist der VfB Stuttgart zu Gast.

RB Leipzig - 1. FC Köln 1:2 (1:0)

1:0 Augustin (5.)

1:1 Koziello (70.)

1:2 Bittencourt (77.)

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Bernardo - Kampl - Sabitzer, Forsberg (71. Demme) - Lookman (59. Poulsen), Bruma - Augustin (69. Werner)

Köln: T. Horn - Sörensen, Jorge Meré, Heintz - Risse, Koziello (88. Lehmann), Höger, J. Horn (61. Bittencourt) - Osako (82. Özcan), Hector - Terodde

Schiedsrichter: Osmers

Gelbe Karten: Höger / Kampl

Zuschauer: 35.000