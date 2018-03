Sieg gegen Leverkusen Köln meldet sich im Abstiegskampf zurück

Seit dem dritten Spieltag stand der 1. FC Köln durchgängig auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Bayer Leverkusen sind die Kölner am Hamburger SV vorbeigezogen und nur noch Vorletzter. Auch die Hoffnung im Abstiegskampf ist zurück: Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt sieben Spieltage vor Saisonende nur noch fünf Punkte. Yuya Osaka (9. Minute) und Simon Zoller (69.) erzielten die Kölner Treffer.

Der Spieltag verlief für Köln bis zum eigenen Auftritt optimal: Die Konkurrenten Hamburg, Mainz und Wolfsburg hatten jeweils verloren. Und der FC schien das ausnutzen zu wollen: Leonardo Bittencourt setzte einen ersten Warnschuss ab (6.), Osako erzielte drei Minuten später die Führung. Leverkusens Keeper Bernd Leno war an dem haltbaren Ball noch dran, er kullerte dann aber doch noch über die Linie.

Als Leverkusen etwas besser ins Spiel kam, schwächten sich die Gäste selbst: Lucas Alario rammte Dominic Maroh abseits des Balls den Ellenbogen ins Gesicht. Schiedsrichter Harm Osmers sah die Aktion nicht, bekam aber vom Video-Schiedsrichter ein Signal. Osmers schaute sich die Szene auf dem Monitor an und stellte Alario anschließend vom Platz (32.).

Köln hätte die Partie schon in der ersten Hälfte entscheiden können, spielte vielversprechende Angriffe aber zu schlampig zu Ende. Bis zum gegnerischen Strafraum sah es häufig gut aus, der letzte Pass oder der Abschluss gingen aber immer schief.

So begann für die Kölner in der zweiten Hälfte trotz Überzahl zunächst das Zittern: Die Gäste kamen mit zwei neuen Spielern und besserer Offensive aus der Halbzeitpause. FC-Keeper Timo Horn verhinderte gegen Julian Brandt einen schnellen Ausgleichstreffer (47.). Selbst doppelte Überzahlsituationen ließen die Kölner anschließend ungenutzt. Es musste wieder ein Spieler der Gäste helfen: Charles Aránguiz köpfte einen Ball in den Lauf von Zoller, der frei vor dem Tor Leno überspielte und zur Entscheidung traf.

1. FC Köln - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)

1:0 Osako (9.)

2:0 Zoller (69.)

Köln: Horn - Maroh, Mere, Heintz - Risse, Höger (59. Özcan), Koziello, Hector - Osako, Zoller (80. Pizarro), Bittencourt (71. Clemens)

Leverkusen: Leno - Jedvaj (46. Henrichs), Tah, Sven Bender, Wendell - Baumgartlinger (46. Pohjanpalo), Aránguiz - Brandt, Bailey (74. Bellarabi) - Havertz, Alario

Schiedsrichter: Osmers

Gelbe Karten: Höger, Heintz, Bittencourt / Wendell

Rote Karte: - / Alario

Zuschauer: 50.000