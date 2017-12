1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)

Die komplette Hinrunde mussten die Fans des 1. FC Köln auf einen Sieg in der Bundesliga warten - heute war es so weit. Das Heimteam mühte sich gegen lustlos wirkende Wolfsburger lange. Ein gefährlicher Lattentreffer von Milos Jojic in der 49. Minute weckte erste Hoffnungen. Dann kam Christian Clemens in die Partie und sorgte für ein kleines Trostpflaster zur Winterpause. Nach einem raumgreifenden Doppelpass mit Jojic traf Clemens zum 1:0 (67. Minute). Damit sicherte er seinem Team den ersten Sieg nach 17 Spieltagen.

VfB Stuttgart - FC Bayern München 0:1 (0:0)

Thomas Müller hat Rekordmeister FC Bayern im letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause einen 1:0 (0:0)-Sieg beim VfB Stuttgart beschert. Der Angreifer traf wenige Minuten nach seiner Einwechslung zum Treffer des Tages (79.). Das Team von Trainer Jupp Heynckes hatte in der ersten Hälfte nur eine gute Chance durch Corentin Tolisso, der Franzose scheiterte jedoch an VfB-Keeper Ron-Robert Zieler (37.).

Nach dem Seitenwechsel war Müllers Tor die einzige gefährliche Aktion der Münchner. Stuttgart verteidigte während der gesamten Partie kompakt und konterte immer wieder gefährlich - allerdings fehlte am Ende Zählbares. Das lag auch daran, dass Chadrac Akolo kurz vor Ende die Chance zum Ausgleich per Elfmeter liegen ließ (90.+4).

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 2:2 (1:0)

Eigentlich hatte Schalke in den ersten 45 Minuten die Kontrolle über das Spiel - wäre da nicht der Frankfurter Blitzstart gewesen. Bereits in der zweiten Minute brachte Luka Jovic die Eintracht in Führung. Die Gastgeber konnten sich bei Keeper Lukas Hradecky bedanken, dass diese Führung bis zur Pause hielt. In der zweiten Hälfte traf Sébastien Haller nach einer starken Vorarbeit von Mijat Gacinovic per Hacke zum 2:0 (66.). Doch Schalke hatte eine späte Antwort: Erst traf Breel Embolo (82.), dann glich Naldo mit dem Schlusspfiff aus (90.+5). Schalke verteidigt damit vorläufig den zweiten Tabellenplatz. Frankfurt bleibt außerhalb der europäischen Ränge.

Werder Bremen - Mainz 05 2:2 (2:0)

Werder Bremen hat im Heimspiel eine Zwei-Tore-Führung verspielt und ist nur zu einem 2:2 (2:0) gekommen. Philipp Bargfrede (2. Minute) und Ishak Belfodil (17.) erzielten früh in der Partie die Treffer für den Gastgeber. Bremen war in der ersten Hälfte das bessere Team und hätte zur Halbzeit höher führen können. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck - und belohnten sich. Erst traf Robin Quaison zum Anschlusstreffer, in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Fabian Frei das Tor zum Ausgleich. Durch das Remis steht Werder nun auf dem Relegationsplatz, Mainz ist 15.

FC Augsburg - SC Freiburg 3:3 (1:1)

Nach nicht einmal einer Minute ging der FC Augsburg vor heimischer Kulisse in Führung. Caiuby eroberte den Ball von Nicolas Höfler und legte Alfred Finnbogason das 1:0 auf (1.). Dann kippte die Partie komplett. Die 20-minütige Dominanz endete mit einem Treffer der bis dahin harmlosen Freiburger. Christian Günter und Marco Terrazzino ließen die Abwehr der Gäste mit einem Doppelpass schlecht aussehen, bevor der Freiburger Außenverteidiger ausglich (20.). Danach übernahm der Sport-Club die Partie.

In der zweiten Hälfte sorgte zunächst Nils Petersen dafür, dass Freiburg deutlich in Führung ging. Erst traf er nach einer Ecke per Kopf (48.), dann umkurvte er den unglücklich agierenden Marwin Hitz und schob zum 3:1 ein (65.). Doch in der Schlussphase schlug Finnbogason zu: Mit zwei Treffern (90.+1 / 90.+2) glich er die Partie in einem packenden Finale aus.