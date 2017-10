Kölns Niederlage in Leverkusen Den HSV zum Vorbild

Es ist noch nicht lange her, da schien es in der stolzen Fußballstadt Köln ausgeschlossen, dass der Hamburger SV irgendwann als Vorbild für den in der vergangenen Saison starken Effzeh taugen könnte. Der HSV steckt bekanntlich seit Jahren tief in einer Dauerkrise. Doch seit Samstag studieren viele Kölner Fans mit größtem Interesse den Verlauf der vorigen Saison des Klubs von der Elbe.

Was war passiert? Die Hamburger vollbrachten im vergangenen Jahr das Meisterstück, in der Liga zu bleiben, obwohl sie nach zehn Spieltagen nur zwei Punkte hatten - so wie Köln nach dem bitteren 1:2 (1:0) in Leverkusen. "Wenn Hamburg das schafft, können wir das auch", sagte Peter Stöger voller Hoffnung.

Der Trainer wirkte geradezu dankbar für die Parallele zum HSV, doch es dauerte nur kurz, da überkam ihn wieder ein schlechtes Gefühl. "Aber der HSV ist ein Profi im Umgang mit dieser Situation, wir erleben das zum ersten Mal", sagte er. Die Trostlosigkeit des Absturzes geht auch an Stöger nicht spurlos vorüber, sie lässt sich überall im Klub beobachten.

Getty Images Köln-Profis Frederik Sörensen und Lukas Klünter

In Leverkusen waren sie immerhin zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison in Führung gegangen. Und das ausgerechnet durch Sehrou Guirassy, den Sorgenstürmer, der zuletzt gegen Bremen nicht einmal aus zwei Metern ins leere Tor getroffen hatte. Aber die Geschichte des Franzosen als Matchwinner muss ein anderes Mal erzählt werden. Bayer Leverkusen war zu stark und drehte die Partie nach der Pause mit Toren des überragenden Leon Bailey und von Abwehrchef Sven Bender.

Die Wende im Derby ist damit nicht geglückt, und so langsam ergibt sich eine gefährliche Krisenmixtur. Stöger sprach von einer "geballten Geschichte", die mittlerweile "auf die Psyche" seiner Spieler einwirke. Denn jenseits des fehlenden Spielglücks und der überraschenden Trennung von Manager Jörg Schmadtke wird deutlich, dass hinter der in den vergangenen Jahren glänzenden Fassade vom klug wirtschaftenden und besonnen geführten Klub schon Brüche und Verwerfungen entstanden, als noch alle die Rückkehr in den Europapokal bejubelten.

Die Pläne, möglicherweise den Traditionsstandort Müngersdorf aufzugeben und eine neue Arena auf der grünen Wiese zu bauen, sorgten für Ärger in der Stadt - die Verantwortlichen haben viel zu spät erkannt, wie wichtig Transparenz auf diesem schwierigen Terrain ist. Ähnliches gilt für das Vorhaben, die Trainingsanlagen rund um das Geißbockheim auszuweiten, in einem Landschaftsschutzgebiet.

Präsident Werner Spinner verlor an Ansehen, als er den Antrag einer durchaus seriösen Initiative als "Misstrauen ( ), das nicht in den Verein hineingehört" verunglimpfte. Die Fans hatten gefordert, in die Satzung schreiben zu lassen, dass die Mitglieder vor dem Einstieg von Investoren immer befragt werden müssen. Auf einen offenen Dialog über dieses hoch relevante Thema hatte der Vorstand offenbar nur wenig Lust. Und die über Jahre geschickt gepflegte Ruhe im medialen Umfeld ist auch verloren.

In einem "Offenen Brief" wandte sich der Vorstand in dieser Woche an die Anhänger und warf bestimmten Medien vor, "Unwahrheiten" verbreitet zu haben - gemeint war die Behauptung, Schmadtke habe Stöger entlassen wollen und sei selbst gegangen, als er das nicht durchsetzen konnte. Außerdem beklagten die Funktionäre in ihrem Schreiben die "Schärfe und Frequenz, die in den vergangenen Wochen bei der Kritik an der Arbeit oder sogar der Persönlichkeit von Jörg Schmadtke teilweise an den Tag gelegt wurde." Das mag einerseits zutreffen, dass der Vorstand allerdings Vorwürfe gegenüber den Medien erhebt und damit Fans gegen Berichterstatter aufwiegelt, ohne eigene Versäumnisse einzuräumen, ist ein gefährliches Spiel.

Die sportliche Krise und die Summe dieser Verwerfungen ergeben ein Gefüge, in dem Schmadtke sich nicht mehr wohlfühlte. Wobei bei der Trennung sicher auch Motive eine Rolle spielten, die mit Ausnahme weniger Eingeweihter niemand kennt. In jedem Fall erweckt der Klub zum ersten Mal seit dem Ende der Krisenjahre unter dem ehemaligen Präsidenten Wolfgang Overath wieder den Eindruck, Teile der Wahrheit verbergen zu müssen, intransparent zu sein.

Nun wollen sie in aller Ruhe einen neuen Manager suchen, der die Mannschaft im Winter verstärkt, aber dazu sind zunächst dringend Punkte erforderlich. Denn welcher ambitonierte Spieler kommt schon zu einem Klub, der im Winter noch schlechter da steht, als der HSV im vergangen Jahr? Und die Hamburger hatten an Weihnachten 2016 immerhin schon 13 Zähler gesammelt.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 2:1 (0:1)

0:1 Guirassy (23.)

1:1 Bailey (53.),

2:1 Sven Bender (73.)

Leverkusen: Leno - Retsos (46. Henrichs), Tah, Sven Bender, Wendell - Baumgartlinger, Aranguiz - Bailey (89. Kohr), Havertz (46. Alario), Brandt - Volland

Köln: Timo Horn - Sörensen, Maroh (46. Klünter), Heintz, Jannes Horn - Lehmann (77. Jojic), Salih Özcan - Osako (64. Handwerker), Bittencourt - Guirassy, Zoller

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Baumgartlinger, Wendell (4), Alario (2) - Zoller (2), Bittencourt