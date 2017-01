Bundesliga Köln und Mainz trennen sich torlos

Der 1. FC Köln hat seine Serie siegloser Spiele auch nach der Winterpause fortgesetzt. Das Team von Trainer Peter Stöger kam in einem schwachen Spiel nicht über ein 0:0 beim FSV Mainz hinaus. Damit hat Köln in den vergangenen sechs Spielen fünfmal remis gespielt und einmal verloren. Insgesamt war es das achte Unentschieden des Klubs, nur Hoffenheim hat mehr (zehn). So bleibt der FC vorerst auf Rang sieben, Mainz rutscht zum Abschluss der Hinrunde auf Platz elf ab.

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglichenes, chancenarmes Spiel. Der FSV hatte in der ersten Partie ohne den nach Wolfsburg gewechselten Yunus Malli Probleme, klare Torchancen herauszuspielen. Aber wenn überhaupt, dann waren es dennoch die Mainzer, die ansatzweise gefährlich wurden. Sowohl Levin Öztunali (10. Minute), als auch Jairo Samperio (13.) scheiterten allerdings am gut reagierenden Michael Kessler.

Bei einem Fernschuss von Danny Latza kurz vor dem Pausenpfiff musste der Kölner Keeper nicht eingreifen, der Versuch des Mainzers ging knapp neben das Tor (40.). Der Fallrückzieher von Pablo De Blasis blieb kurz darauf zu ungefährlich (42.), genauso wie auf der anderen Seite die Kopfbälle von Yuya Osako und Anthony Modeste (45.).

Nach der Pause änderte sich zunächst nicht viel: Mainz hatte Halbchancen, ohne so richtig gefährlich zu werden. Beim Kopfball von De Blasis hatte Kessler erneut keine Probleme (50.). Für Köln kam erneut Osako in Tornähe, aber Jonas Lössl parierte den Schuss des Japaners aus spitzem Winkel (83.). Der eingewechselte Leonardo Bittencourt verfehlte das Tor anschließend knapp (89.). Insgesamt spielte Köln in der Schlussphase etwas mutiger, wurde aber nicht mehr belohnt.

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln (0:0)

Mainz: Lössl - Brosinski, Bell, Bungert, Bussmann - Latza, Frei - Öztunali, Jairo - De Blasis, Muto

Köln: Kessler - Sörensen, Maroh, Heintz - Olkowski, Rausch - Höger, Hector - Clemens, Osako - Modeste

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Zuschauer: 29.340

Gelbe Karten: Bussmann - Sörensen