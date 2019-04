Von

Der Trainerwechsel von Heiko Herrlich zu Peter Bosz in der Winterpause soll in Leverkusen langfristig Erfolg bringen. Trotzdem gab es beim Werksklub die Hoffnung, schon in dieser Saison erneut in den Europapokal einzuziehen. Das ist bei Punktgleichheit mit Platz sechs gut möglich, doch die Leistungen unter Bosz sind insgesamt zu inkonstant. Was folgt daraus für das Spiel gegen Leipzig? Drei Niederlagen am Stück gab es bisher nur ganz zu Beginn der Saison. Und weil RB mit 120 Pokalminuten in den Körpern anreist, heißt der Sieger Bayer Leverkusen.