Bayerns Remis gegen Hertha Schmerz, lass nach

Spiel eins nach Carlo: Die Entlassung von Star-Trainer Carlo Ancelotti am Donnerstag hat die Welt der Münchner ein wenig erschüttert. Nach dem peinlichen 0:3 bei Paris Saint Germain sahen sich die Verantwortlichen des FCB zum Handeln gezwungen. Vorerst leitet nun Willy Sagnol die Geschicke beim Rekordmeister. In Berlin feierte der Franzose sein Debüt als Chef-Coach.

Alles auf Anfang: Ancelotti hatte vor allem mit der Nicht-Berücksichtigung einiger Stars die Vereinsführung gegen sich aufgebracht. Sein Nachfolger und ehemaliger Assistent wollte offenbar nicht denselben Fehler begehen. Mats Hummels, Jérôme Boateng, Franck Ribéry und Arjen Robben kehrten in die Startelf zurück.

Ergebnis: Der FC Bayern verspielt eine 2:0-Führung gegen Hertha und geht mit einem Fünf-Punkte-Rückstand auf Borussia Dortmund in die Länderspielpause. Hier geht es zur Meldung.

Erste Hälfte: Der Favorit begann dominant und ging folgerichtig durch einen platzierten Kopfball von Mats Hummels in Führung (10. Minute). Doch auch die Hertha spielte mutig - und wäre kurz nach dem Rückstand beinahe belohnt worden. Schiedsrichter Harm Osmers entschied nach einem Foulspiel von Javi Martínez zunächst auf Foulelfmeter, nach Rücksprache mit den Video-Assistenten nahm der Unparteiische seine Entscheidung zurück. Hätte er es mal dabei belassen

Im Zweifel für den Angeklagten: Zugegeben, es gab schon klarere Szenen in der Fußball-Geschichte. Auch auf den zweiten, dritten und vierten Blick fiel es allen Beteiligten schwer, eine klare Entscheidung zu fällen. Eine der vielen Zeitlupen soll dann aber doch Aufschluss gegeben haben. Martínez hat erst den Gegner und dann den Ball getroffen. Somit hätte Osmers auf sein erstes Gefühl vertrauen sollen.

Fakt: Ohne den Videobeweis hätte der Schiedsrichter heute in der Elfer-Szene richtig entschieden - ein Wahnsinn. #BSCFCB — Robert Hiersemann (@Hiersinho) 1. Oktober 2017

Zweite Hälfte: Kurz nach Wiederbeginn schien die Partie schon entschieden. Robert Lewandowski erhöhte auf 2:0 und erzielte bereits seinen achten Saisontreffer (49.). Doch nicht bei allen läuft es so gut wie beim Polen: Bayerns Abwehr offenbarte wie schon in Paris grobe Schwächen. Zunächst verkürzte Ondrej Duda (51.), kurz darauf gelang Salomon Kalou sogar der Ausgleich (56.). Nicht die letzte schlechte Nachricht für die Gäste an diesem Nachmittag.

Pechvogel des Spiels: Eigentlich durfte sich Franck Ribéry freuen. Mit seinem 234. Bundesliga-Einsatz für den FC Bayern brach der Franzose einen Vereinsrekord: Kein ausländischer Spieler hat mehr Spiele für die Münchner absolviert. Vermutlich hätte er gerne auf diese stolze Marke verzichtet, wenn er sich nach einer unglücklichen Aktion in der 61. Minute nicht das Knie verdreht hätte. Eine schwere Verletzung könnte für den 34-Jährigen sogar das Karriereende bedeuten.

Die Bayern-Familie: Trotz der voranschreitenden Kommerzialisierung im Profi-Fußball versucht der FC Bayern seine familiären Strukturen im Verein so gut es geht nach außen zu wahren. Ehemalige und verdiente Spieler sollen immer einen Platz im Klub finden. Mit Willy Sagnol und Hasan Salihamidzic standen gleich zwei Champions-League-Sieger von 2001 an der Seitenlinie, der eine als Coach, der andere als Sportdirektor. Dass die beiden 16 Jahre nach ihrem größten Erfolg auch abseits des Platzes gut harmonieren, demonstrierten sie mit innigen Umarmungen nach den Toren. Das dürfte vor allem Uli Hoeneß gefallen haben.

Bittere Wahrheit: Doch auch das Duo an der Seitenlinie konnte die Trendwende nicht herbeiführen. Die Zahlen lesen sich ernüchternd: 14 Punkte aus sieben Spielen bedeuten den schlechtesten Saisonstart seit sieben Jahren, erstmals in der Vereinsgeschichte verspielte Bayern zweimal in Folge einen Zwei-Tore-Vorsprung. Fünf Punkte Rückstand auf den BVB, der nun auch "dreckige Siege" einfahren kann.

Ausblick: Den Bayern kommt die Länderspielpause wohl sehr gelegen. In den nächsten zwei Wochen kann die Suche nach einem neuen Trainer intensiviert werden. Die Akribie eines Thomas Tuchel könnte der mitunter orientierungslosen Defensive gut tun. Demnächst geht es gegen Freiburg, Hamburg und Leipzig, ehe die Münchner am 4. November auf den Tabellenführer aus Dortmund treffen.

Hertha BSC - Bayern München 2:2 (0:1)

0:1 Hummels (10.)

0:2 Lewandowski (49.)

1:2 Duda (51.)

2:2 Kalou (56.)

Berlin: Jarstein - Weiser, Stark, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Darida (80. Lustenberger) - Leckie, Duda (75. Lazaro), Haraguchi (86. Esswein) - Kalou

München: Ulreich - Kimmich, Boateng (79. Süle), Hummels, Alaba - Martínez, Tolisso - Robben (59. Thiago), Thomas Müller, Ribéry (62. Coman) - Lewandowski Schiedsrichter: Harm Osmers

Gelbe Karten: -/Kimmich, Tolisso

Zuschauer: 70.000